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Расширение торгово-экономических связей – президент Узбекистана посетит Грузию в июле

Расширение торгово-экономических связей – президент Узбекистана посетит Грузию в июле

Sputnik Грузия

Как заявили в посольстве, за последние годы отношения между Узбекистаном и Грузией приобрели более устойчивое экономическое содержание 30.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-30T09:01+0400

2026-06-30T09:01+0400

2026-06-30T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит с официальным визитом Грузию в июле текущего года, на фоне актвизации двустороннего сотрудничества, сообщили Sputnik Грузия в посольстве Узбекистана в Грузии. Дипломатические отношения Грузия и Узбекистан установили в августе 1994 года. За все эти годы в Грузии так и не открылось посольство. Страну покрывает посольство Узбекистана в Азербайджане. В то же время в Ташкенте действует посольство Грузии. По информации диппредставительства, важным этапом в развитии узбекско-грузинского экономического взаимодействия стал официальный визит премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в Узбекистан в марте 2025 года. В ходе поездки состоялись встречи с президентом Шавкатом Мирзиёевым, руководством палат Олий Мажлиса и премьер-министром Абдуллой Ариповым. Кроме того, было проведено десятое заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. По итогам переговоров стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии торгово-экономических связей, расширении инвестиционных и кооперационных проектов, а также совершенствовании транспортно-логистической системы. Одним из основных ориентиров стала задача довести объем взаимной торговли до 1 млрд долларов. В качестве одного из практических механизмов достижения целевого ориентира рассматривается более активное использование возможностей Соглашения о свободной торговле между Узбекистаном и Грузией. Нынешний этап узбекско-грузинских отношений характеризуется переходом к более практической экономической повестке. Рост торговли Торгово-экономические отношения между Узбекистаном и Грузией в последние годы демонстрируют устойчивый рост. В 2017-2025 годах товарооборот увеличился в три раза, с 89 млн до 267,6 млн долларов. Положительная динамика связана с изменением внешнеэкономической политики Узбекистана и расширением производственных возможностей страны. После начала экономических реформ увеличились объемы переработки сырья, вырос выпуск промышленной продукции и товаров с более высокой добавленной стоимостью. В результате расширились возможности для продвижения узбекских товаров на внешние рынки, включая грузинский. В 2025 году экспорт Узбекистана в Грузию достиг 77,2 млн долларов. Основу поставок составили промышленные товары на 25,3 млн долларов, включая медную проволоку, металлопрокат и электротехническую продукцию. Экспорт пищевых продуктов, в том числе бобовых, фруктов и табака, достиг 21,5 млн долларов, машин и транспортного оборудования – 7,1 млн долларов, химической продукции, включая полимеры и удобрения, – 5,7 млн долларов. Услуги, главным образом автомобильные перевозки, достигли 11 млн долларов. Импорт из Грузии в 2025 году составил 190,4 млн долларов. В его структуре преобладала химическая продукция, прежде всего лекарственные препараты, на 89,3 млн долларов. Напитки и табак – 26,5 млн долларов. Пищевые продукты, включая фрукты, орехи и минеральную воду, составили 18,7 млн долларов. Готовые изделия и оборудование, в том числе медицинские приборы и устройства, достигли 9 млн долларов. Услуги, включая торговые и компьютерные, составили 40,2 млн долларов. Сложившаяся структура торговли показывает устойчивое экономическое наполнение двусторонних отношений. Вместе с тем соотношение взаимных поставок пока остается неравномерным. Дальнейшее развитие торгово-экономических связей предполагает расширение узбекского экспорта и увеличение числа товарных позиций, востребованных на грузинском рынке. Соглашение о свободной торговле между Узбекистаном и Грузией было подписано еще в 1995 году. На современном этапе его значение возрастает в связи с изменением структуры узбекской экономики. Если в 1990 годы торгово-транспортная повестка во многом была связана с сырьевыми потоками, то сегодня Узбекистан располагает более обширной линейкой промышленной и переработанной продукции. Укрепление связности Центральной Азии и Южного Кавказа По информации посольства, Узбекистан и Грузия занимают взаимодополняющее географическое положение на стыке ключевых евразийских маршрутов. Для Узбекистана как страны, не имеющей выхода к морю, Грузия выступает важнейшими морскими воротами в Европу через свои черноморские порты. В свою очередь, для Грузии партнерство с Узбекистаном открывает выход на быстрорастущие рынки Китая и стран Южной Азии. Такая взаимодополняемость формирует прочную основу для долгосрочного транспортно-логистического сотрудничества. Центральное место в этом взаимодействии занимает Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор), где Узбекистан и Грузия играют особую роль. По итогам 2025 года объем перевозок узбекских грузов по этому маршруту удвоился и составил 1,2 млн тонн. Эти результаты подтверждают растущую востребованность коридора и его превращение в реальную альтернативу традиционным транспортным маршрутам между Востоком и Западом. Грузия обладает стратегическим расположением между Европой и Азией. Порты Батуми и Поти могут быть задействованы для повышения устойчивости экспортных маршрутов узбекских товаров. При этом транспортная инфраструктура имеет экономический эффект только при наличии достаточной товарной базы. Доступ к портам Грузии может обеспечиваться через Казахстан, Каспийское море и Азербайджан, а также через Туркменистан, Каспийское море и Азербайджан. Для Узбекистана данные маршруты расширяют возможности диверсификации экспортных направлений. По информации посольства, важным шагом стало строительство узбекского мультифункционального терминала в свободной индустриальной зоне Поти. Проект реализуется на площади до 30 гектаров, общий объем инвестиций оценивается в 18,3 млн долларов. Первый этап предусматривает склад для замороженной продукции вместимостью 1 тысяча тонн, второй этап предполагает строительство закрытого склада общих грузов площадью 5 тысяч кв.м. На следующем этапе планируются мощности для сыпучих, негабаритных и контейнерных грузов. Терминал рассчитан на обработку грузов из Узбекистана для дальнейшего экспорта в Европу, а также на перевалку европейских товаров в Узбекистан и другие страны Центральной Азии. Значение грузинского направления дополняют порты Батуми и Поти. Пропускная способность порта Батуми составляет до 18 млн тонн в год, порт включает 5 терминалов и 11 причалов. Экономический эффект транспортного сотрудничества во многом будет зависеть от роста товарной базы и условий перевозок. Практическое значение имеют тарифные и маршрутные решения, развитие складской инфраструктуры, цифровизация таможенного оформления, внедрение E-Permit, E-TIR и E-Transit, а также оптимизация операций в портах Поти и Батуми.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, политика, узбекистан, шавкат мирзиеев, ираклий кобахидзе, абдулла арипов