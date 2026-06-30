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Российские войска освободили три населенных пункта в зоне СВО

Российские войска освободили три населенных пункта в зоне СВО

Sputnik Грузия

В общей сложности за минувшие сутки Украина потеряла в зоне СВО около 1395 военнослужащих 30.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-30T12:41+0400

2026-06-30T12:41+0400

2026-06-30T17:18+0400

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ТБИЛИСИ, 30 июн – Sputnik. Российские военнослужащие освободили за минувшие сутки три населенных пункта в зоне СВО – Лесное и Ровное в Запорожской области и Малиновку в ДНР, сообщила во вторник пресс-служба Минобороны РФ.Лесное и Ровное освободили подразделения группировки войск "Восток". Также группировка за сутки нанесла поражение формированиям ВСУ в ряде населенных пунктов Запорожской и Днепропетровской областей.Малиновку освободила "Южная" группировка войск. Российские подразделения нанесли поражение формированиям четырех бригад ВСУ в ДНР.В зоне ответственности "Южной" группировки ВСУ потеряли более 175 военнослужащих, две бронемашины, четыре артиллерийских орудия, боевую машину РСЗО и 27 автомобилей.По информации Минобороны, всего в зоне СВО Украина потеряла за сутки около 1395 военнослужащих.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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россия, в мире, политика, украина, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины