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Российские войска освободили три населенных пункта в зоне СВО
Российские войска освободили три населенных пункта в зоне СВО
Sputnik Грузия
В общей сложности за минувшие сутки Украина потеряла в зоне СВО около 1395 военнослужащих 30.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-30T12:41+0400
2026-06-30T12:41+0400
2026-06-30T17:18+0400
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ТБИЛИСИ, 30 июн – Sputnik. Российские военнослужащие освободили за минувшие сутки три населенных пункта в зоне СВО – Лесное и Ровное в Запорожской области и Малиновку в ДНР, сообщила во вторник пресс-служба Минобороны РФ.Лесное и Ровное освободили подразделения группировки войск "Восток". Также группировка за сутки нанесла поражение формированиям ВСУ в ряде населенных пунктов Запорожской и Днепропетровской областей.Малиновку освободила "Южная" группировка войск. Российские подразделения нанесли поражение формированиям четырех бригад ВСУ в ДНР.В зоне ответственности "Южной" группировки ВСУ потеряли более 175 военнослужащих, две бронемашины, четыре артиллерийских орудия, боевую машину РСЗО и 27 автомобилей.По информации Минобороны, всего в зоне СВО Украина потеряла за сутки около 1395 военнослужащих.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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россия, в мире, политика, украина, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины
россия, в мире, политика, украина, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины
Российские войска освободили три населенных пункта в зоне СВО
12:41 30.06.2026 (обновлено: 17:18 30.06.2026)
В общей сложности за минувшие сутки Украина потеряла в зоне СВО около 1395 военнослужащих
ТБИЛИСИ, 30 июн – Sputnik. Российские военнослужащие освободили за минувшие сутки три населенных пункта в зоне СВО – Лесное и Ровное в Запорожской области и Малиновку в ДНР, сообщила во вторник пресс-служба Минобороны РФ.
Лесное и Ровное освободили подразделения группировки войск "Восток". Также группировка за сутки нанесла поражение формированиям ВСУ в ряде населенных пунктов Запорожской и Днепропетровской областей.
"Противник потерял свыше 455 военнослужащих, три боевые бронированные машины и 10 автомобилей", – уточнили в Минобороны.
Малиновку освободила "Южная" группировка войск. Российские подразделения нанесли поражение формированиям четырех бригад ВСУ в ДНР.
В зоне ответственности "Южной" группировки ВСУ потеряли более 175 военнослужащих, две бронемашины, четыре артиллерийских орудия, боевую машину РСЗО и 27 автомобилей.
По информации Минобороны, всего в зоне СВО Украина потеряла за сутки около 1395 военнослужащих.