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Спикер парламента Грузии назвал главные приоритеты страны как председателя ПАЧЕС
Спикер парламента Грузии назвал главные приоритеты страны как председателя ПАЧЕС
Sputnik Грузия
Черноморский регион переживает критический этап, и роль ПАЧЭС особо важна в этот период, заявил Шалва Папуашвили 30.06.2026, Sputnik Грузия
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2026-06-30T13:25+0400
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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Грузия придает особое значение парламентскому сотрудничеству в Черноморском регионе, заявил спикер Шалва Папуашвили в своем выступлении на 67-й пленарной сессии Парламентской ассамблеи Организации черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС). Грузия в статусе председательствующей страны принимает сессию ПАЧЭС в 2026 году. Шалва Папуашвили будет руководить Ассамблеей в течение шести месяцев. "Имея статус страны-председателя ПАЧЭС, мы последовательно работаем над укреплением парламентского сотрудничества в Черноморском регионе", – сказал Папуашвили. По его словам, Черноморский регион переживает критический этап, и роль ПАЧЭС особо важна в этот период. "В ситуации, когда глобальные организации не могут гарантировать мир, сотрудничество и стабильность, региональные форматы, такие как ПАЧЭС, предоставляют уникальную возможность объединить нас для защиты наших общих прагматичных интересов, которые наши парламенты выражают от имени наших народов", – отметил Папуашвили. По его словам, геополитика в сложной ситуации должна служить экономическим интересам народов. "Соответственно, Парламентская ассамблея Организации черноморского экономического сотрудничества должна сохранять четкую ориентацию на развитие экономического сотрудничества, торговли, взаимосвязанности – другими словами, на благополучие людей", – сказал Папуашвили. Он отметил, что когда международные державы используют международные организации в качестве инструментов реализации своих собственных узких политических интересов и ставят геополитику выше интересов людей, они наносят ущерб миру, безопасности и стабильности, что приводит к экономической стагнации. По его словам, сегодня Черноморский регион обладает огромным потенциалом для усиления своей роли в качестве центра торговли, транспорта, энергетики и цифрового взаимодействия. "Нынешний период следует рассматривать не только с точки зрения вызовов, но и с точки зрения новых возможностей для дальнейшего укрепления сотрудничества. Особое значение приобрело развитие Среднего коридора. Совершенствуя транспортную инфраструктуру, развивая логистические сети, облегчая торговлю и укрепляя мультимодальные связи, мы можем сделать наш регион привлекательным и надежным связующим звеном между регионами и континентами", – сказал Папуашвили. По его словам, особо важно стабильное соседство в регионе. "Более стабильное соседство отвечает интересам каждой страны, представленной в этой ассамблее. Продолжающийся мирный процесс между Арменией и Азербайджаном, а также усилия, направленные на нормализацию отношений между Турцией и Арменией, что создает перспективы для большей стабильности и сотрудничества в нашем регионе в целом, очень обнадеживают", – пояснил Папуашвили. Кроме того, спикер грузинского парламента отметил важность современных технологий для регионального сотрудничества. "Искусственный интеллект предоставляет Черноморскому региону новые возможности для расширения региональных связей, улучшения торговли и логистики, повышения эффективности управления границами, развития интеллектуальных транспортных систем, повышения готовности к стихийным бедствиям и содействия экономическому росту, основанному на инновациях", – добавил Папуашвили. По его словам, парламентарии несут особую ответственность за создание законодательной базы, которая, с одной стороны, поощряет инновации, а с другой – обеспечивает основные права, прозрачность и общественное доверие. ПАЧЭС и Грузия Парламентская ассамблея Организации черноморского экономического сотрудничества является межпарламентской площадкой стран региона. Она объединяет парламенты государств-участников ОЧЭС и занимается вопросами регионального сотрудничества, экономического взаимодействия, транспорта, торговли, энергетики, экологии и гуманитарных связей. Грузия участвует в работе ОЧЭС и ПАЧЭС как страна Черноморского региона. Председательство в ассамблее дает стране возможность координировать парламентскую повестку организации, проводить заседания и продвигать вопросы регионального сотрудничества. После завершения грузинского председательства руководство ассамблеей перейдет Греции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, политика, азербайджан, армения, черноморский регион, шалва папуашвили, очэс
грузия, новости, политика, азербайджан, армения, черноморский регион, шалва папуашвили, очэс
Спикер парламента Грузии назвал главные приоритеты страны как председателя ПАЧЕС
13:04 30.06.2026 (обновлено: 13:25 30.06.2026)
Черноморский регион переживает критический этап, и роль ПАЧЭС особо важна в этот период, заявил Шалва Папуашвили
ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Грузия придает особое значение парламентскому сотрудничеству в Черноморском регионе, заявил спикер Шалва Папуашвили в своем выступлении на 67-й пленарной сессии Парламентской ассамблеи Организации черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС).
Грузия в статусе председательствующей страны принимает сессию ПАЧЭС в 2026 году. Шалва Папуашвили будет руководить Ассамблеей в течение шести месяцев.
"Имея статус страны-председателя ПАЧЭС, мы последовательно работаем над укреплением парламентского сотрудничества в Черноморском регионе", – сказал Папуашвили.
По его словам, Черноморский регион переживает критический этап, и роль ПАЧЭС особо важна в этот период.
"В ситуации, когда глобальные организации не могут гарантировать мир, сотрудничество и стабильность, региональные форматы, такие как ПАЧЭС, предоставляют уникальную возможность объединить нас для защиты наших общих прагматичных интересов, которые наши парламенты выражают от имени наших народов", – отметил Папуашвили.
По его словам, геополитика в сложной ситуации должна служить экономическим интересам народов.
"Соответственно, Парламентская ассамблея Организации черноморского экономического сотрудничества должна сохранять четкую ориентацию на развитие экономического сотрудничества, торговли, взаимосвязанности – другими словами, на благополучие людей", – сказал Папуашвили.
Он отметил, что когда международные державы используют международные организации в качестве инструментов реализации своих собственных узких политических интересов и ставят геополитику выше интересов людей, они наносят ущерб миру, безопасности и стабильности, что приводит к экономической стагнации.
По его словам, сегодня Черноморский регион обладает огромным потенциалом для усиления своей роли в качестве центра торговли, транспорта, энергетики и цифрового взаимодействия.
"Нынешний период следует рассматривать не только с точки зрения вызовов, но и с точки зрения новых возможностей для дальнейшего укрепления сотрудничества. Особое значение приобрело развитие Среднего коридора. Совершенствуя транспортную инфраструктуру, развивая логистические сети, облегчая торговлю и укрепляя мультимодальные связи, мы можем сделать наш регион привлекательным и надежным связующим звеном между регионами и континентами", – сказал Папуашвили.
По его словам, особо важно стабильное соседство в регионе.
"Более стабильное соседство отвечает интересам каждой страны, представленной в этой ассамблее. Продолжающийся мирный процесс между Арменией и Азербайджаном, а также усилия, направленные на нормализацию отношений между Турцией и Арменией, что создает перспективы для большей стабильности и сотрудничества в нашем регионе в целом, очень обнадеживают", – пояснил Папуашвили.
Кроме того, спикер грузинского парламента отметил важность современных технологий для регионального сотрудничества.
"Искусственный интеллект предоставляет Черноморскому региону новые возможности для расширения региональных связей, улучшения торговли и логистики, повышения эффективности управления границами, развития интеллектуальных транспортных систем, повышения готовности к стихийным бедствиям и содействия экономическому росту, основанному на инновациях", – добавил Папуашвили.
По его словам, парламентарии несут особую ответственность за создание законодательной базы, которая, с одной стороны, поощряет инновации, а с другой – обеспечивает основные права, прозрачность и общественное доверие.
Парламентская ассамблея Организации черноморского экономического сотрудничества является межпарламентской площадкой стран региона. Она объединяет парламенты государств-участников ОЧЭС и занимается вопросами регионального сотрудничества, экономического взаимодействия, транспорта, торговли, энергетики, экологии и гуманитарных связей.
Грузия участвует в работе ОЧЭС и ПАЧЭС как страна Черноморского региона. Председательство в ассамблее дает стране возможность координировать парламентскую повестку организации, проводить заседания и продвигать вопросы регионального сотрудничества.
После завершения грузинского председательства руководство ассамблеей перейдет Греции.