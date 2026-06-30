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Спикер парламента Грузии рассказал о целях борьбы с языком ненависти в стране

Спикер парламента Грузии рассказал о целях борьбы с языком ненависти в стране

Sputnik Грузия

В Грузии оскорбление чиновников и лиц, занимающих политические должности, является административным правонарушением 30.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-30T19:56+0400

2026-06-30T19:56+0400

2026-06-30T20:20+0400

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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Главная задача власти – вернуть общество и политическую жизнь в рамки культуры и уменьшить ненависть, навязанную извне, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. С 1 июня 2026 года в Грузии проводится мониторинг оскорбительных и унижающих достоинство высказываний в публичном пространстве, а также осуществляется правовое реагирование на такие случаи. К 15 июня в суды общей юрисдикции страны было направлено около 60 дел. "Наша главная задача – вернуть общество и нашу политическую жизнь в русло грузинской политической культуры, уменьшить эту ненависть, навязанную извне. Цель состоит в том, чтобы у граждан была возможность участвовать в здоровой общественной и политической дискуссии", – сказал Папуашвили. По его словам, ругань и непристойные оскорбления препятствуют общественной или политической дискуссии. Он обвинил ряд неправительственных организаций в препятствовании новшеству и их попытках обжаловать норму. "Это полностью навязанные и финансируемые извне подходы, от которых нам нужно избавиться", – сказал Папуашвили. Создание специального управления по мониторингу языка ненависти и агрессии в публичном пространстве анонсировал госминистр по вопросам координации правоохранительных органов Мамука Мдинарадзе 18 мая 2026 года. В Грузии оскорбление чиновников и лиц, занимающих политические должности, является административным правонарушением.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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