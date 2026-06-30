Цель Совета старейшин Грузии – урегулировать отношения с Россией
17:32 30.06.2026 (обновлено: 17:45 30.06.2026)
© video: Sputnik / Stringer
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Урегулирование отношений Грузии с соседними странами, в первую очередь с Россией, является важнейшей целью организации "Совет старейшин Грузии"
Об этом заявили участники пресс-конференции на тему "Перспективы грузино-российского диалога" в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
Гостями пресс-конференции выступили – глава "Совета старейших Грузии", экс-депутат парламента Грузии Фридон Инджия и профессор, доктор философских наук, журналист Валерий Кварацхелия.
"Задача организации – сохранение культурных обычаев Грузии и того наследия, которые наши предки донесли до наших дней... Самая главная наша задача – урегулировать отношения с соседями, в первую очередь с Россией", – заявил Инджия.
Совет старейшин Грузии был создан месяц назад, и в него вошли люди, которые прошли определенный жизненный путь, занимали определенные должности на высоком уровне, писатели, поэты, работники культуры и т. д.
Как заявил Валерий Кварацхелия, организация может давать полезные советы и рекомендации по разным вопросам правительству Грузии.
"Мы не отдаем приказы, мы даем советы, мы даем рекомендации", – подчеркнул Кварацхелия.
"Задача организации – сохранение культурных обычаев Грузии и того наследия, которые наши предки донесли до наших дней... Самая главная наша задача – урегулировать отношения с соседями, в первую очередь с Россией", – заявил Инджия.
Совет старейшин Грузии был создан месяц назад, и в него вошли люди, которые прошли определенный жизненный путь, занимали определенные должности на высоком уровне, писатели, поэты, работники культуры и т. д.
Как заявил Валерий Кварацхелия, организация может давать полезные советы и рекомендации по разным вопросам правительству Грузии.
"Мы не отдаем приказы, мы даем советы, мы даем рекомендации", – подчеркнул Кварацхелия.