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Цель Совета старейшин Грузии – урегулировать отношения с Россией

Цель Совета старейшин Грузии – урегулировать отношения с Россией

Sputnik Грузия

Урегулирование отношений Грузии с соседними странами, в первую очередь с Россией, является важнейшей целью организации "Совет старейшин Грузии" 30.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-30T17:32+0400

2026-06-30T17:32+0400

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Об этом заявили участники пресс-конференции на тему "Перспективы грузино-российского диалога" в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.Гостями пресс-конференции выступили – глава "Совета старейших Грузии", экс-депутат парламента Грузии Фридон Инджия и профессор, доктор философских наук, журналист Валерий Кварацхелия."Задача организации – сохранение культурных обычаев Грузии и того наследия, которые наши предки донесли до наших дней... Самая главная наша задача – урегулировать отношения с соседями, в первую очередь с Россией", – заявил Инджия.Совет старейшин Грузии был создан месяц назад, и в него вошли люди, которые прошли определенный жизненный путь, занимали определенные должности на высоком уровне, писатели, поэты, работники культуры и т. д.Как заявил Валерий Кварацхелия, организация может давать полезные советы и рекомендации по разным вопросам правительству Грузии."Мы не отдаем приказы, мы даем советы, мы даем рекомендации", – подчеркнул Кварацхелия.

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