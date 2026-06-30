https://sputnik-georgia.ru/20260630/tsentr-tbilisi-ostanetsya-na-sutki-bez-gaza-299407165.html

Центр Тбилиси останется на сутки без газа

Центр Тбилиси останется на сутки без газа

Sputnik Грузия

Без газа останутся улицы на территории от станции метро "Руставели" до площади Свободы, включая улицы, прилегающие к площади 30.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-30T14:05+0400

2026-06-30T14:05+0400

2026-06-30T14:05+0400

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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Центр Тбилиси, включая проспект Руставели и площадь Свободы, где расположены гостиницы, туристические локации и госведомства, останется без газа более чем на сутки, сообщает газораспределительная компания Tbilisi Energy. Отключение газа из-за ремонтных работ запланировано с 11:00 1 июля и будет восстановлено 2 июля с 10:00 по 18:00. Без газа останутся улицы на территории от станции метро "Руставели" до площади Свободы, включая улицы, прилегающие к площади. Отключение коснется таких госведомств, как Верховный суд Грузии, Служба государственной безопасности, правительственной охраны, министерство иностранных дел, а также объектов питания, расположенных в зоне отключения. Компания предупреждает о необходимости соблюдения мер безопасности во время отключения, в том числе о контроле всех газовых приборов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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