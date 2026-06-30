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https://sputnik-georgia.ru/20260630/tsentr-tbilisi-ostanetsya-na-sutki-bez-gaza-299407165.html
Центр Тбилиси останется на сутки без газа
Центр Тбилиси останется на сутки без газа
Sputnik Грузия
Без газа останутся улицы на территории от станции метро "Руставели" до площади Свободы, включая улицы, прилегающие к площади 30.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-30T14:05+0400
2026-06-30T14:05+0400
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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Центр Тбилиси, включая проспект Руставели и площадь Свободы, где расположены гостиницы, туристические локации и госведомства, останется без газа более чем на сутки, сообщает газораспределительная компания Tbilisi Energy. Отключение газа из-за ремонтных работ запланировано с 11:00 1 июля и будет восстановлено 2 июля с 10:00 по 18:00. Без газа останутся улицы на территории от станции метро "Руставели" до площади Свободы, включая улицы, прилегающие к площади. Отключение коснется таких госведомств, как Верховный суд Грузии, Служба государственной безопасности, правительственной охраны, министерство иностранных дел, а также объектов питания, расположенных в зоне отключения. Компания предупреждает о необходимости соблюдения мер безопасности во время отключения, в том числе о контроле всех газовых приборов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, тбилиси, газ
грузия, новости, общество, тбилиси, газ

Центр Тбилиси останется на сутки без газа

14:05 30.06.2026
© Sputnik / STRINGERПустые улицы Тбилиси во время карантина. Площадь Первой Республики и проспект Руставели. В Грузии борются с коронавирусом
Пустые улицы Тбилиси во время карантина. Площадь Первой Республики и проспект Руставели. В Грузии борются с коронавирусом - Sputnik Грузия, 1920, 30.06.2026
© Sputnik / STRINGER
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Без газа останутся улицы на территории от станции метро "Руставели" до площади Свободы, включая улицы, прилегающие к площади
ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Центр Тбилиси, включая проспект Руставели и площадь Свободы, где расположены гостиницы, туристические локации и госведомства, останется без газа более чем на сутки, сообщает газораспределительная компания Tbilisi Energy.
Отключение газа из-за ремонтных работ запланировано с 11:00 1 июля и будет восстановлено 2 июля с 10:00 по 18:00.
Без газа останутся улицы на территории от станции метро "Руставели" до площади Свободы, включая улицы, прилегающие к площади.
Отключение коснется таких госведомств, как Верховный суд Грузии, Служба государственной безопасности, правительственной охраны, министерство иностранных дел, а также объектов питания, расположенных в зоне отключения.
Компания предупреждает о необходимости соблюдения мер безопасности во время отключения, в том числе о контроле всех газовых приборов.
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