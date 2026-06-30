https://sputnik-georgia.ru/20260630/v-gruzii-osnovateli-kompanii-po-surrogatnomu-materinstvu-poluchili-10-let-tyurmy-299403962.html

В Грузии основатели компании по суррогатному материнству получили 10 лет тюрьмы

В Грузии основатели компании по суррогатному материнству получили 10 лет тюрьмы

Sputnik Грузия

Суд признал обоих подсудимых виновными в присвоении денежных средств в особо крупном размере 30.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-30T10:45+0400

2026-06-30T10:45+0400

2026-06-30T11:10+0400

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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Тбилисский горсуд приговорил основателей компании Kinderly Georgia, занимавшейся посредничеством в сфере суррогатного материнства, к 10 годам лишения свободы каждого – за присвоение более 2 миллионов лари, говорится в сообщении прокуратуры Грузии. По данным следствия, обвиняемые основали в грузинской столице компанию Kinderly Georgia, которая выступала посредником между биологическими родителями и суррогатными матерями. От имени компании они заключали договоры с потенциальными родителями, обязуясь подобрать суррогатных матерей и обеспечить рождение ребенка с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Следствие установило, что обвиняемые привлекли крупные суммы от граждан Китая, однако вместо оплаты расходов суррогатных матерей и предусмотренного договорами вознаграждения присвоили более 2,06 миллиона лари (около 754 тысяч долларов), принадлежавших как потенциальным родителям, так и суррогатным матерям. Тбилисский городской суд признал обоих подсудимых виновными в присвоении денежных средств в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения. Каждому из них назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы. Один из фигурантов был осужден заочно. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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