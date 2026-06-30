https://sputnik-georgia.ru/20260630/v-gruzii-uchredili-orden-v-chest-pogibshego-8-letnego-malchika-iz-ingushetii-299420337.html
В Грузии учредили орден в честь погибшего 8-летнего мальчика из Ингушетии
В Грузии учредили орден в честь погибшего 8-летнего мальчика из Ингушетии
Sputnik Грузия
Учреждение почетных званий и наград направлено на укрепление кавказского единства и поощрение выдающихся заслуг перед обществом 30.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-30T21:46+0400
2026-06-30T21:46+0400
2026-06-30T21:46+0400
грузия
новости
общество
ингушетия
фридон инджия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/06/1e/299408899_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_f2cbfcfd4749ec73d166144ee87a03e6.jpg
ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Совет старейшин Грузии на своем втором заседании принял постановление об учреждении новых почетных званий и наград. Одной из главных станет орден кавказского мужества имени Хизира Дербичева – восьмилетнего мальчика из Ингушетии, погибшего при спасении друга. Об этом сообщил председатель Совета Фридон Инджия в интервью Sputnik Грузия.Учреждение почетных званий и наград направлено на укрепление кавказского единства и поощрение выдающихся заслуг перед обществом. Хизир трагически погиб 15 июня в городе Карабулак (Республика Ингушетия), спасая друга, тонувшего в реке Сунже. Авторы инициативы подчеркнули, что эта награда послужит напоминанием о силе кавказских народов и исполнением "завета предков о взаимной поддержке". Помимо этого, решением Совета старейшин в Грузии учреждаются еще три крупные награды: Разработка визуального дизайна и макетов будущих наград уже распределена между членами правления организации. Разработкой эскизов самих орденов займется Георгий Мжаванадзе, а макет знака и грамоты к почетному званию подготовит Теймураз Беришвили. Согласно утвержденному графику, финальные макеты всех наград должны быть представлены до 10 сентября текущего года. Совет старейшин Грузии был создан в мае 2026 года. Своей задачей руководители организации ставят принятие участия в решении разных накопившихся проблем в стране. Среди прочего, целью организации является урегулирование отношений с Россией.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
ингушетия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/06/1e/299408899_283:0:3014:2048_1920x0_80_0_0_b21c2f3018f1a5109f2b1e270e4a0a5d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, общество, ингушетия, фридон инджия
грузия, новости, общество, ингушетия, фридон инджия
В Грузии учредили орден в честь погибшего 8-летнего мальчика из Ингушетии
Учреждение почетных званий и наград направлено на укрепление кавказского единства и поощрение выдающихся заслуг перед обществом
ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Совет старейшин Грузии на своем втором заседании принял постановление об учреждении новых почетных званий и наград. Одной из главных станет орден кавказского мужества имени Хизира Дербичева – восьмилетнего мальчика из Ингушетии, погибшего при спасении друга. Об этом сообщил председатель Совета Фридон Инджия в интервью Sputnik Грузия.
Учреждение почетных званий и наград направлено на укрепление кавказского единства и поощрение выдающихся заслуг перед обществом.
"Подвиг Хизира Дербичева духовно объединил абсолютно всех кавказцев. Новый орден призван стать символом мужества, самопожертвования, любви к ближнему и выражением истинного кавказского характера", – говорится в постановлении.
Хизир трагически погиб 15 июня в городе Карабулак (Республика Ингушетия), спасая друга, тонувшего в реке Сунже.
Авторы инициативы подчеркнули, что эта награда послужит напоминанием о силе кавказских народов и исполнением "завета предков о взаимной поддержке".
Помимо этого, решением Совета старейшин в Грузии учреждаются еще три крупные награды:
Почетное звание "Заслуженный человек Грузии" – концепция звания опирается на знаменитый призыв Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II: "Бог, Родина, Человек";
Орден "Человек нации" ("Эрис каци");
Орден "Грузинская мать" ("Картвели деда").
Разработка визуального дизайна и макетов будущих наград уже распределена между членами правления организации. Разработкой эскизов самих орденов займется Георгий Мжаванадзе, а макет знака и грамоты к почетному званию подготовит Теймураз Беришвили.
Согласно утвержденному графику, финальные макеты всех наград должны быть представлены до 10 сентября текущего года.
Совет старейшин Грузии был создан в мае 2026 года. Своей задачей руководители организации ставят принятие участия в решении разных накопившихся проблем в стране. Среди прочего, целью организации является урегулирование отношений с Россией.