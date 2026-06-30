https://sputnik-georgia.ru/20260630/v-gruzii-uchredili-orden-v-chest-pogibshego-8-letnego-malchika-iz-ingushetii-299420337.html

В Грузии учредили орден в честь погибшего 8-летнего мальчика из Ингушетии

В Грузии учредили орден в честь погибшего 8-летнего мальчика из Ингушетии

Sputnik Грузия

Учреждение почетных званий и наград направлено на укрепление кавказского единства и поощрение выдающихся заслуг перед обществом 30.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-30T21:46+0400

2026-06-30T21:46+0400

2026-06-30T21:46+0400

грузия

новости

общество

ингушетия

фридон инджия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/06/1e/299408899_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_f2cbfcfd4749ec73d166144ee87a03e6.jpg

ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Совет старейшин Грузии на своем втором заседании принял постановление об учреждении новых почетных званий и наград. Одной из главных станет орден кавказского мужества имени Хизира Дербичева – восьмилетнего мальчика из Ингушетии, погибшего при спасении друга. Об этом сообщил председатель Совета Фридон Инджия в интервью Sputnik Грузия.Учреждение почетных званий и наград направлено на укрепление кавказского единства и поощрение выдающихся заслуг перед обществом. Хизир трагически погиб 15 июня в городе Карабулак (Республика Ингушетия), спасая друга, тонувшего в реке Сунже. Авторы инициативы подчеркнули, что эта награда послужит напоминанием о силе кавказских народов и исполнением "завета предков о взаимной поддержке". Помимо этого, решением Совета старейшин в Грузии учреждаются еще три крупные награды: Разработка визуального дизайна и макетов будущих наград уже распределена между членами правления организации. Разработкой эскизов самих орденов займется Георгий Мжаванадзе, а макет знака и грамоты к почетному званию подготовит Теймураз Беришвили. Согласно утвержденному графику, финальные макеты всех наград должны быть представлены до 10 сентября текущего года. Совет старейшин Грузии был создан в мае 2026 года. Своей задачей руководители организации ставят принятие участия в решении разных накопившихся проблем в стране. Среди прочего, целью организации является урегулирование отношений с Россией.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

ингушетия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, ингушетия, фридон инджия