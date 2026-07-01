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Борьба с языком ненависти в Грузии продолжается – новые данные

Борьба с языком ненависти в Грузии продолжается – новые данные

Sputnik Грузия

Грузинское общество не должно привыкать к тому, что агрессивное меньшинство может оскорблять большинство 01.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-01T16:27+0400

2026-07-01T16:27+0400

2026-07-01T16:27+0400

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мамука мдинарадзе

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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. МВД Грузии зафиксировало 170 возможных нарушений за первый месяц борьбы с языком ненависти в публичном пространстве, говорится в сообщении ведомства. С 1 июня 2026 года в стране начался мониторинг оскорбительных и унижающих достоинство высказываний в публичном пространстве, а также осуществляется правовое реагирование на такие случаи. По данным МВД, всего в период с 1 июня по 1 июля 2026 года в суд было передано 150 дел по фактам оскорблений в публичном пространстве, а расследование ведется по 170 фактам. Из 150 дел, переданных в суд, решение вынесено по 33, из которых в 31 случае лица были оштрафованы, а в двух – вынесено словесное предупреждение. Как отметил государственный министр по координации правоохранительных органов Мамука Мдинарадзе, реагирование на разжигание ненависти и оскорбления в общественных местах не зависит от иска или позиции конкретного человека. По его словам, такой подход служит общественным интересам, которые намного выше субъективного восприятия конкретного человека. По его словам, грузинское общество не должно привыкать к тому, что агрессивное меньшинство может словесно оскорблять большинство людей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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