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Борьба с языком ненависти в Грузии продолжается – новые данные
Борьба с языком ненависти в Грузии продолжается – новые данные
Sputnik Грузия
Грузинское общество не должно привыкать к тому, что агрессивное меньшинство может оскорблять большинство 01.07.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. МВД Грузии зафиксировало 170 возможных нарушений за первый месяц борьбы с языком ненависти в публичном пространстве, говорится в сообщении ведомства. С 1 июня 2026 года в стране начался мониторинг оскорбительных и унижающих достоинство высказываний в публичном пространстве, а также осуществляется правовое реагирование на такие случаи. По данным МВД, всего в период с 1 июня по 1 июля 2026 года в суд было передано 150 дел по фактам оскорблений в публичном пространстве, а расследование ведется по 170 фактам. Из 150 дел, переданных в суд, решение вынесено по 33, из которых в 31 случае лица были оштрафованы, а в двух – вынесено словесное предупреждение. Как отметил государственный министр по координации правоохранительных органов Мамука Мдинарадзе, реагирование на разжигание ненависти и оскорбления в общественных местах не зависит от иска или позиции конкретного человека. По его словам, такой подход служит общественным интересам, которые намного выше субъективного восприятия конкретного человека. По его словам, грузинское общество не должно привыкать к тому, что агрессивное меньшинство может словесно оскорблять большинство людей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, мамука мдинарадзе
грузия, новости, общество, тбилиси, мамука мдинарадзе
Борьба с языком ненависти в Грузии продолжается – новые данные
Грузинское общество не должно привыкать к тому, что агрессивное меньшинство может оскорблять большинство
ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. МВД Грузии зафиксировало 170 возможных нарушений за первый месяц борьбы с языком ненависти в публичном пространстве, говорится в сообщении ведомства.
С 1 июня 2026 года в стране начался мониторинг оскорбительных и унижающих достоинство высказываний в публичном пространстве, а также осуществляется правовое реагирование на такие случаи.
По данным МВД, всего в период с 1 июня по 1 июля 2026 года в суд было передано 150 дел по фактам оскорблений в публичном пространстве, а расследование ведется по 170 фактам.
Из 150 дел, переданных в суд, решение вынесено по 33, из которых в 31 случае лица были оштрафованы, а в двух – вынесено словесное предупреждение.
Как отметил государственный министр по координации правоохранительных органов Мамука Мдинарадзе, реагирование на разжигание ненависти и оскорбления в общественных местах не зависит от иска или позиции конкретного человека.
"Публичные оскорбления одного человека в адрес другого – это факт. И министерство внутренних дел обязано реагировать на них, независимо от того, считает ли оскорбленный себя жертвой или нет", – заявил Мдинарадзе.
По его словам, такой подход служит общественным интересам, которые намного выше субъективного восприятия конкретного человека.
"Каждый должен понимать, что объектом разжигания ненависти и оскорблений является не только конкретный человек, которому адресовано оскорбление. Прежде всего, все это направлено против общества и общественных интересов. Именно поэтому соответствующее ведомство МВД будет принимать еще более активные превентивные меры, чтобы раз и навсегда искоренить факты оскорблений и сквернословия", – сказал Мдинарадзе.
По его словам, грузинское общество не должно привыкать к тому, что агрессивное меньшинство может словесно оскорблять большинство людей.