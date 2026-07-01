https://sputnik-georgia.ru/20260701/chto-vybirayut-abiturienty-v-gruzii-otvet-glavy-minobrazovaniya-299425933.html

Что выбирают абитуриенты в Грузии: ответ главы Минобразования

Что выбирают абитуриенты в Грузии: ответ главы Минобразования

Sputnik Грузия

В этом году на 43 тысячи зарегистрированных абитуриентов государство предлагает 21,6 тысячи мест 01.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-01T12:52+0400

2026-07-01T12:52+0400

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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Государственные вузы остаются приоритетом для 79% абитуриентов в 2026 году, заявил министр образования Грузии Гиви Миканадзе.Поступившие в 2026 году в грузинские вузы абитуриенты смогут обучаться бесплатно. Зачисление осуществляется на основании результатов Единых национальных экзаменов. При подаче заявки абитуриент указывает несколько вузов, в которые хотел бы поступить, а затем зачисляется в тот, где его конкурсный результат оказывается достаточным."В этом году в четыре раза больше абитуриентов выбрали государственные вузы в качестве первого приоритета, при том что из 64 высших учебных заведений только 19 являются государственными. Более 79% указали государственные вузы в качестве первого приоритета, и чуть более 20% – частные", – сказал Миканадзе.При этом, по его словам, для сдачи экзаменов зарегистрировались 43 тысячи абитуриентов, тогда как государство предоставляет 21,6 тысячи мест. Кроме того, 6 тысяч абитуриентов выбрали наряду с вузом, программу профессионального образования."Любой, кто поступает на профессиональное направление и преодолеет минимальный порог на государственных экзаменах, но не наберет достаточно баллов для поступления в высшее учебное заведение, автоматически, без дополнительных экзаменов, будет зачислен на выбранное профессиональное направление, где обучение также будет бесплатным", – сказал Миканадзе.Единые национальные экзамены стартуют в Грузии в июле. Абитуриенты не подают документы в один конкретный вуз, а указывают несколько вариантов в зависимости от выбранной специальности, после чего сдают экзамены.Для поступления в любой грузинский вуз абитуриенты сдают три экзамена – два обязательных (по грузинскому и иностранному языкам) и один профильный, в зависимости от выбранной специальности.Оценок за экзамены в Грузии нет – существует лишь порог компетенции, который необходимо преодолеть по каждому предмету. Общее количество баллов, набранных по итогам трех экзаменов, определяет, в какой вуз в конечном итоге поступит абитуриент.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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