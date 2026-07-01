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Достаточны ли меры правительства Грузии по борьбе с нелегалами? - опрос
Достаточны ли меры правительства Грузии по борьбе с нелегалами? - опрос
Sputnik Грузия
01.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-01T19:31+0400
2026-07-01T19:31+0400
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опрос, опрос sputnik грузия, опрос на сайте, опросы
опрос, опрос sputnik грузия, опрос на сайте, опросы
Достаточны ли меры правительства Грузии по борьбе с нелегалами? - опрос