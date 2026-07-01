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Достаточны ли меры правительства Грузии по борьбе с нелегалами? - опрос
Достаточны ли меры правительства Грузии по борьбе с нелегалами? - опрос
Sputnik Грузия
01.07.2026, Sputnik Грузия
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Достаточны ли меры правительства Грузии по борьбе с нелегалами? - опрос

19:31 01.07.2026
© Courtesy of Ministry of Internal AffairСотрудники департамента миграции МВД Грузии
Сотрудники департамента миграции МВД Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 01.07.2026
© Courtesy of Ministry of Internal Affair
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