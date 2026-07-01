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"Это неприятно": госминистр про драку в парламенте Грузии
"Это неприятно": госминистр про драку в парламенте Грузии
Sputnik Грузия
В мировой практике расследования драк в парламенте никогда не начинаются, а если и начинаются, то никто не привлекается к ответственности, сказал Мдинарадзе 01.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-01T17:28+0400
2026-07-01T17:28+0400
2026-07-01T17:28+0400
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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Драка в парламенте – зрелище неприглядное, но в мировой практике уголовные дела по таким поводам не возбуждают, если дело не дошло до телесных повреждений, заявил госминистр Грузии по вопросам координации правоохранительных органов Мамука Мдинарадзе, комментируя иск партии "За Грузию" о потасовке в зале заседаний 26 июня.Оппозиционная партия "За Грузию" подала в Генеральную прокуратуру иск с требованием возбуждения уголовного дела по поводу драки в парламенте 26 июня этого года. В Генеральной прокуратуре Грузии пока не комментировали иск оппозиционной партии.По его словам, в мировой практике расследования драк в парламенте никогда не начинаются, а если и начинаются, то никто не привлекается к ответственности. "Они сами начали провокацию, словесные оскорбления, сами первые замахнулись на другого человека и пишут иск, что, мол, мы выполняли свои служебные обязанности и нам помешали их исполнять", – сказал Мдинарадзе. Изначально потасовка в зале заседаний произошла между депутатом партии "За Грузию" Гигой Парулава и депутатом "Грузинской мечты" Ираклием Хеладзе. После к потасовке присоединились другие депутаты правящей партии: трехкратный олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Лаша Талахадзе, бывший борец вольного стиля, олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира Гено Петриашвили, а также председатель комитета парламента по юридическим вопросам Арчил Гордуладзе. В правящей партии за драку извинились, причем обвинив в провоцировании драки членов партии "За Грузию". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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гено петриашвили, лаша талахадзе, тбилиси, грузия, политика, новости, мамука мдинарадзе, георгий гахария, парламент грузии
гено петриашвили, лаша талахадзе, тбилиси, грузия, политика, новости, мамука мдинарадзе, георгий гахария, парламент грузии
"Это неприятно": госминистр про драку в парламенте Грузии
В мировой практике расследования драк в парламенте никогда не начинаются, а если и начинаются, то никто не привлекается к ответственности, сказал Мдинарадзе
ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Драка в парламенте – зрелище неприглядное, но в мировой практике уголовные дела по таким поводам не возбуждают, если дело не дошло до телесных повреждений, заявил госминистр Грузии по вопросам координации правоохранительных органов Мамука Мдинарадзе, комментируя иск партии "За Грузию" о потасовке в зале заседаний 26 июня.
Оппозиционная партия "За Грузию" подала в Генеральную прокуратуру иск с требованием возбуждения уголовного дела по поводу драки в парламенте 26 июня этого года. В Генеральной прокуратуре Грузии пока не комментировали иск оппозиционной партии.
"Конечно, смотреть на драку – это никогда не приятно. Нет ни одного нормального, здравомыслящего человека, которому нравилось бы наблюдать за дракой. В наши дни мы постоянно видим спекуляции на эту тему. Хочу подчеркнуть очень интересный факт: слышали ли вы о прецедентах в мире, когда расследование начиналось из-за драки в парламенте? Если, конечно, люди не получили телесных повреждений и так далее", – сказал Мдинарадзе.
По его словам, в мировой практике расследования драк в парламенте никогда не начинаются, а если и начинаются, то никто не привлекается к ответственности.
"Они сами начали провокацию, словесные оскорбления, сами первые замахнулись на другого человека и пишут иск, что, мол, мы выполняли свои служебные обязанности и нам помешали их исполнять", – сказал Мдинарадзе.
Изначально потасовка в зале заседаний произошла между депутатом партии "За Грузию" Гигой Парулава и депутатом "Грузинской мечты" Ираклием Хеладзе. После к потасовке присоединились другие депутаты правящей партии: трехкратный олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Лаша Талахадзе, бывший борец вольного стиля, олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира Гено Петриашвили, а также председатель комитета парламента по юридическим вопросам Арчил Гордуладзе.
В правящей партии за драку извинились, причем обвинив в провоцировании драки членов партии "За Грузию".