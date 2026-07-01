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Фиктивные браки и УДО – новые правила для иностранцев вступили в силу

Фиктивные браки и УДО – новые правила для иностранцев вступили в силу

Sputnik Грузия

Уголовная ответственность за фиктивный брак с иностранным гражданином вступила в силу в Грузии 01.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-01T10:52+0400

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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Тюрьмы Грузии с 1 июля будут обязаны обращаться в советы пенитенциарной службы по вопросу пересмотра наказания для выдворения осужденного иностранца. Речь идет об иностранных гражданах, отбывающих наказание в местах лишения свободы, которые уже отбыли часть срока и могут претендовать на смягчение наказания, за исключением лиц, совершивших особо тяжкие преступления. В таких случаях вместо замены оставшейся части наказания условно-досрочнным освобождением будет применяться выдворение на срок, равный неотбытой части заключения. При рассмотрении вопроса о замене тюремного наказания выдворением советы будут учитывать поведение заключенного в тюрьме, характер совершенного преступления и другие обстоятельства дела. Среди осужденных иностранцев большинство составляют граждане Турции – 368 человек, России – 138, Азербайджана – 121, Украины – 105 и Ирана – 66. Фиктивные браки с иностранцами Уголовное наказание за фиктивный брак с иностранным гражданином вступило в силу в Грузии. Согласно новым положениям закона, регистрация фиктивного брака или пребывание в таком браке гражданина Грузии с иностранным гражданином, с целью получения иностранцем права на законное пребывание в Грузии либо вида на жительство в стране является преступлением. Преступление будет наказываться выдворением иностранца и запретом на въезд в Грузию на срок от двух до 10 лет, либо лишением свободы на строк до двух лет. При этом, если лицо, находящееся в фиктивном браке, добровольно обратится с признанием в следственные органы, оно не будет привлечено к уголовной ответственности. Также к уголовной ответственности не будут привлечены лица, уже находящиеся в фиктивном браке, если до 1 октября 2026 года их брак будет аннулирован.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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