Грузии и России мешают третьи лица – эксперт
14:46 01.07.2026 (обновлено: 15:07 01.07.2026)
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Решить накопившиеся проблемы между Грузией и Россией мешают посредники, которые руководствуются в первую очередь личными интересами, а уже затем – интересами стран по налаживанию отношений
Об этом заявил профессор, доктор философских наук, журналист Валерий Кварацхелия на пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
Пресс-конференция была посвящена теме "Перспективы грузино-российского диалога".
"У нас и в политическом плане, и в экономическом плане, и в социальном плане, и в культурном плане, и в демографическом плане много проблем накопилось и их надо решать... Существует Женевский формат, который десятилетиями работал, но никакой пользы не принес. Потому что там не наедине мы говорим с российскими коллегами... Поэтому нам нужен разговор с Россией без присутствующих, без других", – заявил Кварацхелия.
Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Однако представители "Грузинской мечты", которая пришла к власти по итогам парламентских выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ.
Пресс-конференция была посвящена теме "Перспективы грузино-российского диалога".
"У нас и в политическом плане, и в экономическом плане, и в социальном плане, и в культурном плане, и в демографическом плане много проблем накопилось и их надо решать... Существует Женевский формат, который десятилетиями работал, но никакой пользы не принес. Потому что там не наедине мы говорим с российскими коллегами... Поэтому нам нужен разговор с Россией без присутствующих, без других", – заявил Кварацхелия.
Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Однако представители "Грузинской мечты", которая пришла к власти по итогам парламентских выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ.