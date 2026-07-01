https://sputnik-georgia.ru/20260701/gruzii-i-rossii-meshayut-treti-litsa--ekspert-299430505.html

Грузии и России мешают третьи лица – эксперт

Грузии и России мешают третьи лица – эксперт

Sputnik Грузия

Решить накопившиеся проблемы между Грузией и Россией мешают посредники, которые руководствуются в первую очередь личными интересами, а уже затем – интересами... 01.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-01T14:46+0400

2026-07-01T14:46+0400

2026-07-01T15:07+0400

пресс-центр sputnik грузия

видео

видео-новости из грузии

мультимедиа

валерий кварацхелия

экспертное мнение

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/07/01/299430170_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9a0a0d6de81afd0fce341ac0c92d3872.jpg

Об этом заявил профессор, доктор философских наук, журналист Валерий Кварацхелия на пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.Пресс-конференция была посвящена теме "Перспективы грузино-российского диалога"."У нас и в политическом плане, и в экономическом плане, и в социальном плане, и в культурном плане, и в демографическом плане много проблем накопилось и их надо решать... Существует Женевский формат, который десятилетиями работал, но никакой пользы не принес. Потому что там не наедине мы говорим с российскими коллегами... Поэтому нам нужен разговор с Россией без присутствующих, без других", – заявил Кварацхелия.Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Однако представители "Грузинской мечты", которая пришла к власти по итогам парламентских выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, валерий кварацхелия, экспертное мнение, видео