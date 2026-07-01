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Грузия приобрела систему для нейтрализации беспилотников – госминистр
Грузия приобрела систему для нейтрализации беспилотников – госминистр
Sputnik Грузия
Госминистр не уточнил, с чем связано приобретение системы против беспилотников и была ли она хотя бы раз задействована 01.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-01T15:24+0400
2026-07-01T15:24+0400
2026-07-01T15:40+0400
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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии приобрела систему противодействия беспилотникам, способную нейтрализовать дроны, заявил государственный министр по вопросам координации правоохранительных органов Мамука Мдинарадзе. "Меры, принятые и запланированные Службой государственной безопасности, в том числе приобретение ультрасовременной системы против беспилотных летательных аппаратов, что дает возможность обнаружения и нейтрализации нескольких десятков летательных аппаратов в радиусе 5-6 километров, дает нам возможность сказать, что СГБ Грузии никогда не была на том уровне развития, как сейчас", – сказал Мдинарадзе. При этом госминистр не уточнил, с чем связано приобретение системы против беспилотников и была ли она хотя бы раз задействована. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, мамука мдинарадзе, сгб
Грузия приобрела систему для нейтрализации беспилотников – госминистр
15:24 01.07.2026 (обновлено: 15:40 01.07.2026)
Госминистр не уточнил, с чем связано приобретение системы против беспилотников и была ли она хотя бы раз задействована
ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии приобрела систему противодействия беспилотникам, способную нейтрализовать дроны, заявил государственный министр по вопросам координации правоохранительных органов Мамука Мдинарадзе.
"Меры, принятые и запланированные Службой государственной безопасности, в том числе приобретение ультрасовременной системы против беспилотных летательных аппаратов, что дает возможность обнаружения и нейтрализации нескольких десятков летательных аппаратов в радиусе 5-6 километров, дает нам возможность сказать, что СГБ Грузии никогда не была на том уровне развития, как сейчас", – сказал Мдинарадзе.
При этом госминистр не уточнил, с чем связано приобретение системы против беспилотников и была ли она хотя бы раз задействована.