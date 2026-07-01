Инджия: формат "3+3" без Грузии не работает – видео
14:42 01.07.2026 (обновлено: 14:58 01.07.2026)
© video: Sputnik / Stringer
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Полноценный формат "3+3" невозможен без участия Грузии, однако для открытия общих границ и портов региону необходимо решить конфликты 33-летней давности, заявил глава "Совета старейшин Грузии", экс-депутат парламента Грузии Фридон Инджия
Политик принял участие в пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
"Я, конечно, за то, чтобы Грузия принимала участие в формате "3+3": без нее он никогда не будет полноценным в варианте "3+2". Грузия занимает ключевое стратегическое положение. Если урегулировать проблемные вопросы, которые тянутся уже 33 года, этот формат будет выглядеть совершенно иначе", – заявил Инджия.
По его словам, открытие железнодорожного сообщения и черноморских портов для всех соседей, а также усиление логистики с Россией вдоль побережья в сторону Турции создадут сплоченную систему магистральных связей.
"Она крайне необходима странам Центральной Азии, России, Грузии, Турции, Ирану и Азербайджану. При условии решения волнующих нас вопросов этот формат станет жизнеспособным, сильным и экономически выгодным для всех", – заключил он.
Формат "3+3" был создан в 2021 году для обсуждения региональных вопросов на Южном Кавказе. В нем участвуют Россия, Турция, Армения, Азербайджан и Иран. Грузия с момента запуска инициативы отказалась присоединяться к этому механизму сотрудничества.
"Я, конечно, за то, чтобы Грузия принимала участие в формате "3+3": без нее он никогда не будет полноценным в варианте "3+2". Грузия занимает ключевое стратегическое положение. Если урегулировать проблемные вопросы, которые тянутся уже 33 года, этот формат будет выглядеть совершенно иначе", – заявил Инджия.
По его словам, открытие железнодорожного сообщения и черноморских портов для всех соседей, а также усиление логистики с Россией вдоль побережья в сторону Турции создадут сплоченную систему магистральных связей.
"Она крайне необходима странам Центральной Азии, России, Грузии, Турции, Ирану и Азербайджану. При условии решения волнующих нас вопросов этот формат станет жизнеспособным, сильным и экономически выгодным для всех", – заключил он.
Формат "3+3" был создан в 2021 году для обсуждения региональных вопросов на Южном Кавказе. В нем участвуют Россия, Турция, Армения, Азербайджан и Иран. Грузия с момента запуска инициативы отказалась присоединяться к этому механизму сотрудничества.