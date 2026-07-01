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Инджия: формат "3+3" без Грузии не работает – видео

Инджия: формат "3+3" без Грузии не работает – видео

Sputnik Грузия

Полноценный формат "3+3" невозможен без участия Грузии, однако для открытия общих границ и портов региону необходимо решить конфликты 33-летней давности... 01.07.2026, Sputnik Грузия

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Политик принял участие в пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Я, конечно, за то, чтобы Грузия принимала участие в формате "3+3": без нее он никогда не будет полноценным в варианте "3+2". Грузия занимает ключевое стратегическое положение. Если урегулировать проблемные вопросы, которые тянутся уже 33 года, этот формат будет выглядеть совершенно иначе", – заявил Инджия.По его словам, открытие железнодорожного сообщения и черноморских портов для всех соседей, а также усиление логистики с Россией вдоль побережья в сторону Турции создадут сплоченную систему магистральных связей."Она крайне необходима странам Центральной Азии, России, Грузии, Турции, Ирану и Азербайджану. При условии решения волнующих нас вопросов этот формат станет жизнеспособным, сильным и экономически выгодным для всех", – заключил он.Формат "3+3" был создан в 2021 году для обсуждения региональных вопросов на Южном Кавказе. В нем участвуют Россия, Турция, Армения, Азербайджан и Иран. Грузия с момента запуска инициативы отказалась присоединяться к этому механизму сотрудничества.

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