Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Пресс-центр Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/20260701/indzhiya-format-33-bez-gruzii-ne-rabotaet---video-299430055.html
Инджия: формат "3+3" без Грузии не работает – видео
Инджия: формат "3+3" без Грузии не работает – видео
Sputnik Грузия
Полноценный формат "3+3" невозможен без участия Грузии, однако для открытия общих границ и портов региону необходимо решить конфликты 33-летней давности... 01.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-01T14:42+0400
2026-07-01T14:58+0400
пресс-центр sputnik грузия
видео
видео-новости из грузии
мультимедиа
фридон инджия
экспертное мнение
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/07/01/299429536_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_556f4ad601e9fed63dd26058c1a84df4.jpg
Политик принял участие в пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Я, конечно, за то, чтобы Грузия принимала участие в формате "3+3": без нее он никогда не будет полноценным в варианте "3+2". Грузия занимает ключевое стратегическое положение. Если урегулировать проблемные вопросы, которые тянутся уже 33 года, этот формат будет выглядеть совершенно иначе", – заявил Инджия.По его словам, открытие железнодорожного сообщения и черноморских портов для всех соседей, а также усиление логистики с Россией вдоль побережья в сторону Турции создадут сплоченную систему магистральных связей."Она крайне необходима странам Центральной Азии, России, Грузии, Турции, Ирану и Азербайджану. При условии решения волнующих нас вопросов этот формат станет жизнеспособным, сильным и экономически выгодным для всех", – заключил он.Формат "3+3" был создан в 2021 году для обсуждения региональных вопросов на Южном Кавказе. В нем участвуют Россия, Турция, Армения, Азербайджан и Иран. Грузия с момента запуска инициативы отказалась присоединяться к этому механизму сотрудничества.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/07/01/299429536_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b5da88e3ae22f99975d1dbcaf470fb7e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, фридон инджия, экспертное мнение, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, фридон инджия, экспертное мнение, видео

Инджия: формат "3+3" без Грузии не работает – видео

14:42 01.07.2026 (обновлено: 14:58 01.07.2026)
© video: Sputnik / Stringer
Подписаться
Полноценный формат "3+3" невозможен без участия Грузии, однако для открытия общих границ и портов региону необходимо решить конфликты 33-летней давности, заявил глава "Совета старейшин Грузии", экс-депутат парламента Грузии Фридон Инджия
Политик принял участие в пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.

"Я, конечно, за то, чтобы Грузия принимала участие в формате "3+3": без нее он никогда не будет полноценным в варианте "3+2". Грузия занимает ключевое стратегическое положение. Если урегулировать проблемные вопросы, которые тянутся уже 33 года, этот формат будет выглядеть совершенно иначе", – заявил Инджия.

По его словам, открытие железнодорожного сообщения и черноморских портов для всех соседей, а также усиление логистики с Россией вдоль побережья в сторону Турции создадут сплоченную систему магистральных связей.

"Она крайне необходима странам Центральной Азии, России, Грузии, Турции, Ирану и Азербайджану. При условии решения волнующих нас вопросов этот формат станет жизнеспособным, сильным и экономически выгодным для всех", – заключил он.

Формат "3+3" был создан в 2021 году для обсуждения региональных вопросов на Южном Кавказе. В нем участвуют Россия, Турция, Армения, Азербайджан и Иран. Грузия с момента запуска инициативы отказалась присоединяться к этому механизму сотрудничества.
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0