https://sputnik-georgia.ru/20260701/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-1-iyulya-2026-299421278.html

Какой сегодня церковный праздник: 1 июля 2026

Какой сегодня церковный праздник: 1 июля 2026

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 1 июля отмечают день памяти святых Леонтия, Ипатия, Феодула, Михаила и Леонтия 01.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-01T01:01+0400

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религия

справки

календарь религиозных праздников

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Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Святые мученикиПо церковному календарю 1 июля поминают мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула – римских воинов, пострадавших за веру в I веке.Во время правления Веспасиана (69-79) христианин Леонтий, грек по происхождению, был военачальником в императорских войсках в городе Триполи (Финикия). Он отличался храбростью и благоразумием, поэтому к нему и воины, и граждане Триполи относились к нему с глубоким уважением.Римскому сенатору Адриану, преследовавшему христиан, донесли, что военачальник-христианин Леонтий многих воинов обратил в свою веру. Сенатор, разгневавшись, послал в Триполи отряд для задержания непокорного военачальника.В дороге один из воинов отряда, Ипатий, тяжело заболел. Когда он потерял надежду на выздоровление, во сне увидел ангела, который велел трижды произнести: "Бог Леонтия, помоги мне!"Ипатий, проснувшись, рассказал своему другу Феодулу об удивительном сне, и они вдвоем призвали Бога на помощь. Ипатий исцелился, и они с Феодулом, оставив отряд, отправились в Триполи, чтобы предупредить Леонтия об опасности.У входа в город некий человек пригласил их к себе отдохнуть и подкрепиться. Они были потрясены, узнав, что гостеприимный хозяин и есть тот Леонтий, которого они ищут. Воины попросили его немедленно крестить их.По приказу сенатора Леонтия, Феодула и Ипатия жестоко пытали, тщетно пытаясь заставить их отречься от веры. Пораженные удивительным мужеством мучеников, многие жители Триполи приняли христианство.Михаил УлумбийскийПо церковному календарю 1 июля поминают преподобного Михаила Улумбийского, жившего в VI веке, одного из основателей грузинского монашества.По происхождению сириец, будущий cвятой вместе со своим учителем, преподобным Иоанном Зедазнийским, в числе других 12 избранных учеников отправился проповедовать Евангелие в Грузию.Преподобного Михаила послали для проповеди в горы верхней Карталинии и Осетии. Большой монастырь он основал недалеко от села Улумби.В соборном храме этого монастыря, обращенного в XIX веке в приходскую церковь, покоятся cвятые мощи преподобного.Канонарх ПечерскийПо церковному календарю 1 июля поминают преподобного Леонтия, канонарха Печерского.С юных лет будущий cвятой поступил в Киево-Печерский монастырь, где и принял постриг. Обладая прекрасным голосом, Леонтий исполнял послушание канонарха, когда обучился грамоте.Преподобный скончался молодым. За самоотверженный подвиг спасения обладал даром чудотворений.ИмениныПо церковному календарю 1 июля именины отмечают Александр, Виктор, Василий, Леонтий и Никанор.Материал подготовлен на основе открытых источников.

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религия , справки , календарь религиозных праздников