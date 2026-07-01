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Любимый в Грузии "Идеал": рецепт из советского прошлого – видео
Любимый в Грузии "Идеал": рецепт из советского прошлого – видео
Sputnik Грузия
Торт "Идеал" популярен в Грузии среди детей и взрослых. Его продают в разных магазинах, делают в кондитерских и кафе 01.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-01T13:39+0400
2026-07-01T13:39+0400
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Рецепт простой, а десерт – вкусный. Даже появилась разновидность – "Тбилисский идеал", который еще вкуснее, чем классический. В магазинах и на рынках продаются готовые коржи – их остается только смазать кремом и посыпать ореховой стружкой.Огромная популярность угощения привела к появлению в продаже и мороженого "Идеал". И мало кто знает, что придумали рецепт торта почти 80 лет назад, в середине XX века, на московской фабрике "Большевик". С тех пор десерт обрел невероятную популярность в Грузии, только грузинские хозяйки стали посыпать торт вместо пудры ореховой стружкой.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , история, грузия, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , история, грузия, видео
Любимый в Грузии "Идеал": рецепт из советского прошлого – видео
13:39 01.07.2026 (обновлено: 13:58 01.07.2026)
Торт "Идеал" популярен в Грузии среди детей и взрослых. Его продают в разных магазинах, делают в кондитерских и кафе
Рецепт простой, а десерт – вкусный. Даже появилась разновидность – "Тбилисский идеал", который еще вкуснее, чем классический. В магазинах и на рынках продаются готовые коржи – их остается только смазать кремом и посыпать ореховой стружкой.
Огромная популярность угощения привела к появлению в продаже и мороженого "Идеал". И мало кто знает, что придумали рецепт торта почти 80 лет назад, в середине XX века, на московской фабрике "Большевик". С тех пор десерт обрел невероятную популярность в Грузии, только грузинские хозяйки стали посыпать торт вместо пудры ореховой стружкой.