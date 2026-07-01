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Масштабный бизнес-форум "Узбекистан-Грузия" пройдет в Тбилиси

Масштабный бизнес-форум "Узбекистан-Грузия" пройдет в Тбилиси

Sputnik Грузия

Торгово-экономические отношения между Узбекистаном и Грузией в последние годы демонстрируют устойчивый рост 01.07.2026, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Бизнес-форум с участием узбекских и грузинских предпринимателей пройдет в столице Грузии – Тбилиси – 1 июля, сообщили узбекские СМИ со ссылкой на Агентство по привлечению иностранных инвестиций при Министерстве инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан.Мероприятие направлено на развитие межгосударственного сотрудничества, активный обмен мнениями в инвестиционной сфере, а также расширение торгово-экономических связей между Грузией и Узбекистаном."Предстоящее мероприятие призвано стать эффективной практической площадкой для выстраивания прямого и открытого диалога между руководителями профильных государственных органов и представителями бизнес-сообществ двух государств", – отмечается в сообщении.В рамках форума узбекская сторона проведет комплексную презентацию инвестиционного потенциала республики. Иностранным партнерам будут детально представлены действующие нормативно-правовые условия, преференции и государственные механизмы поддержки зарубежных инвесторов.Кроме того, делегаты ознакомятся с ключевыми направлениями долгосрочной государственной политики Узбекистана, нацеленной на дальнейшее последовательное совершенствование инвестиционного климата и защиту прав предпринимателей.В ходе панельных дискуссий и встреч в формате B2B особое внимание будет уделено перспективам стратегического партнерства в таких ключевых секторах экономики, как сельское хозяйство, электротехническая промышленность и производство современных строительных материалов.Грузия и Узбекистан установили дипломатические отношения в августе 1994 года. Однако посольство Узбекистана в Грузии до сих пор не открыто; страну курирует посольство Узбекистана в Азербайджане. В то же время в Ташкенте действует посольство Грузии.Торгово-экономические отношения между Узбекистаном и Грузией в последние годы демонстрируют устойчивый рост. В 2017–2025 годах товарооборот увеличился втрое – с 89 миллионов до 267,6 миллиона долларов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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