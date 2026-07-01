https://sputnik-georgia.ru/20260701/mvd-gruzii-zayavilo-ob-areste-esche-odnogo-litsa-po-skandalnomu-delu-uchitelya-gigi-avaliani-299436049.html

МВД Грузии заявило об аресте еще одного лица по скандальному делу учителя Гиги Авалиани

МВД Грузии заявило об аресте еще одного лица по скандальному делу учителя Гиги Авалиани

Sputnik Грузия

По словам матери погибшего учителя Эки Купатадзе, задержанный — "самый опасный человек в Грузии" 01.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-01T19:43+0400

2026-07-01T19:43+0400

2026-07-01T19:58+0400

грузия

происшествия

новости

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/1c/295561026_0:676:1238:1372_1920x0_80_0_0_726da574007ca2738433c1ba8c852b27.jpg

ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Сотрудники Тбилисского управления полиции МВД Грузии в рамках расследования резонансного дела о гибели молодого учителя Гиги Авалиани арестовали одного человека по обвинению в недонесении об особо тяжком преступлении.Смерть 27-летнего учителя Гиги Авалиани потрясла грузинское общество. После тяжелой травмы головы, нанесенной группой подростков 1 октября 2025 года, он три недели находился в коме и скончался 24 октября. В рамках расследования были задержаны четверо несовершеннолетних, в том числе девушка.По информации МВД, в результате комплексных следственных действий, проведенных сотрудниками правоохранительных органов, установлено, что обвиняемый располагал информацией о нападении на Гигу Авалиани. Арестованный также узнал подробности преступления вскоре после нападения на Авалиани, однако не сообщил об инциденте в полицию, отмечают в ведомстве.В результате полицейской операции, проведенной в регионе Гурия, сотрудники правоохранительных органов арестовали вышеупомянутого человека в качестве обвиняемого. Расследование ведется по части 2 статьи 376 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.Согласно информации СМИ, по делу Авалиани арестован Георгий Малания — сын бывшего заместителя министра внутренних дел Мераба Малания (занимал должность с 2016 по 2019 год). По словам матери погибшего учителя Эки Купатадзе, "Георгий Малания — самый опасный человек в Грузии".Дело АвалианиВ начале июня 2026 года Тбилисский горсуд приговорил двух фигурантов дела Деметре Чиковани и Ани Наскидашвили, арестованных по делу о гибели репетитора, студента медуниверситета Гиги Авалиани, к 13 и 7 годам лишения свободы соответственно. Прокуратура обвиняла Чиковани в подготовке нападения на Гигу Авалиани, а Наскидашвили – в недонесении о преступлении. С учетом Кодекса о несовершеннолетних, срок был сокращен на 1/4. Таким образом, Чиковани приговорен к 9 годам и 9 месяцам лишения свободы, а Наскидашвили – к 5 годам и 3 месяцам лишения свободы. Кроме того, 1 июня за дачу ложных показаний суду к трем годам тюрьмы был приговорен еще один несовершеннолетний. Чиковани в марте уже был вынесен обвинительный приговор по пяти эпизодам (в том числе по делу Авалиани). Его признали виновным в организации и участии в групповом насилии. В апреле суд приговорил его к 9 годам тюрьмы. Согласно законодательству, срок был уменьшен до 6 лет и 9 месяцев. Вместе с Чиковани в апреле суд приговорил к 10 годам и 6 месяцам тюрьмы главных фигурантов дела – Александре Габашвили и Георгия Рикадзе за умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть Авалиани.Причиной насилия стала ревность. Главный обвиняемый по делу о гибели приревновал к Авалиани свою девушку, которая занималась с ним математикой. Позже выяснилось, что группа обвиняемых периодически нападала на несовершеннолетних и участвовала в групповом насилии, и Авалиани стал очередной жертвой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, происшествия, новости