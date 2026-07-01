https://sputnik-georgia.ru/20260701/na-skolko-vyrosla-ekonomika-gruzii--dannye-za-may-299423247.html

На сколько выросла экономика Грузии – данные за май

На сколько выросла экономика Грузии – данные за май

Sputnik Грузия

Значительный вклад в рост экономики страны в мае 2026 года внесли сферы финансовой и страховой деятельности, информации и коммуникации, а также обрабатывающей... 01.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-01T09:01+0400

2026-07-01T09:01+0400

2026-07-01T09:02+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Средний показатель реального роста ВВП в мае 2026 года составил 6,4%, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат". Средний показатель реального роста экономики в январе-мае 2026 года составил 7,8%. По данным "Сакстата", значительный вклад в рост экономики страны в мае 2026 года внесли сферы финансовой и страховой деятельности, информации и коммуникации, обрабатывающей промышленности, а также транспорта и складирования. Спад зафиксирован в сфере строительства. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 году – 7,8%, в 2024 году – 9,7%, а в 2025 году – 7,5%. Что выросло и на сколько? По данным "Сакстата", в мае 2026 года экспорт вырос на 15,1%, а импорт – на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В прошлом месяце в стране было зарегистрировано более 6,5 тысячи новых предприятий – это на 2,2% больше, чем в мае 2025 года. По словам Тодрадзе, рост в финансовом и страховом секторе был в основном связан с увеличением процентных доходов коммерческих банков. Рост в сфере информации и коммуникации связан с увеличением объемов разработки компьютерных программ, предоставлением консультационных услуг в сфере ИТ и расширением спектра сопутствующих услуг. Рост в обрабатывающей промышленности обусловлен главным образом химической промышленностью и увеличением производства нефтепродуктов, таких как мазут, нафта и газойль. Экспорт этих нефтепродуктов в мае 2026 года увеличился примерно в 5,4 раза, главным образом в Китай и ряд африканских стран. Экспорт азотных удобрений также увеличился в 2,6 раза, главным образом в Индию, Перу и на Украину. Рост в сфере транспорта и складирования связан прежде всего с увеличением объёмов пассажирских и грузовых авиаперевозок. При этом, в соответствии с современными тенденциями во внешней торговле, выросли также показатели обработки и хранения грузов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика