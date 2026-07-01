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Ненависть была навязана – Кварацхелия о грузино-российских отношениях
Ненависть была навязана – Кварацхелия о грузино-российских отношениях
Sputnik Грузия
Вражда между народами Грузии и России была навязана извне, а для сближения народов надо активизировать все силы и через любовь и взаимное уважение прийти к... 01.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-01T13:05+0400
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Об этом заявил профессор, доктор философских наук, журналист Валерий Кварацхелия на пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. Пресс-конференция была посвящена теме "Перспективы грузино-российского диалога"."Вообще надо везде все активизировать, время уже не терпит. Потому что мы видим, что Третья мировая началась, и, не дай бог, обострится – ничего нельзя исключить... Поэтому надо активизировать все силы, которые у нас есть, чтобы сблизить наши народы, забыть о том, что мы когда-то презирали друг друга, это было навязано. Надо учитывать интересы друг друга", – заявил Кварацхелия.По словам эксперта, для скорейшего налаживания грузино-российских отношений, роль диаспоры огромна, важно проводить с ними встречи в разных уголках России, чтобы активизировать процесс.Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Однако представители "Грузинской мечты", которая пришла к власти по итогам парламентских выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, валерий кварацхелия, грузия, политика, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, валерий кварацхелия, грузия, политика, видео

Ненависть была навязана – Кварацхелия о грузино-российских отношениях

13:05 01.07.2026 (обновлено: 13:30 01.07.2026)
© video: Sputnik / Stringer
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Вражда между народами Грузии и России была навязана извне, а для сближения народов надо активизировать все силы и через любовь и взаимное уважение прийти к согласию
Об этом заявил профессор, доктор философских наук, журналист Валерий Кварацхелия на пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. Пресс-конференция была посвящена теме "Перспективы грузино-российского диалога".

"Вообще надо везде все активизировать, время уже не терпит. Потому что мы видим, что Третья мировая началась, и, не дай бог, обострится – ничего нельзя исключить... Поэтому надо активизировать все силы, которые у нас есть, чтобы сблизить наши народы, забыть о том, что мы когда-то презирали друг друга, это было навязано. Надо учитывать интересы друг друга", – заявил Кварацхелия.

По словам эксперта, для скорейшего налаживания грузино-российских отношений, роль диаспоры огромна, важно проводить с ними встречи в разных уголках России, чтобы активизировать процесс.

Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Однако представители "Грузинской мечты", которая пришла к власти по итогам парламентских выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ.
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