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Ненависть была навязана – Кварацхелия о грузино-российских отношениях

Ненависть была навязана – Кварацхелия о грузино-российских отношениях

Sputnik Грузия

Вражда между народами Грузии и России была навязана извне, а для сближения народов надо активизировать все силы и через любовь и взаимное уважение прийти к... 01.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-01T13:05+0400

2026-07-01T13:05+0400

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Об этом заявил профессор, доктор философских наук, журналист Валерий Кварацхелия на пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. Пресс-конференция была посвящена теме "Перспективы грузино-российского диалога"."Вообще надо везде все активизировать, время уже не терпит. Потому что мы видим, что Третья мировая началась, и, не дай бог, обострится – ничего нельзя исключить... Поэтому надо активизировать все силы, которые у нас есть, чтобы сблизить наши народы, забыть о том, что мы когда-то презирали друг друга, это было навязано. Надо учитывать интересы друг друга", – заявил Кварацхелия.По словам эксперта, для скорейшего налаживания грузино-российских отношений, роль диаспоры огромна, важно проводить с ними встречи в разных уголках России, чтобы активизировать процесс.Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Однако представители "Грузинской мечты", которая пришла к власти по итогам парламентских выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ.

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