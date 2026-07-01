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Парламентаризм в Грузии: кто в стране главный? – видео

Парламентаризм в Грузии: кто в стране главный? – видео

Sputnik Грузия

Грузия перешла от президентской к парламентской форме правления в результате конституционной реформы, длившейся с две тысячи десятого по две тысячи... 01.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-01T17:41+0400

2026-07-01T17:41+0400

2026-07-01T17:41+0400

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Премьер-министр стал играть более важную роль в управлении страной, формируя правительство и обладая широкими полномочиями. Парламент остался высшим законодательным органом, избираемым на основе всеобщего голосования. Исполнительная власть сосредоточилась в руках премьера и правительства, а президент стал выполнять, в основном, представительские функции.В две тысячи восемнадцатом году были отменены прямые президентские выборы. В две тысячи двадцать четвертом году Михаил Кавелашвили стал первым президентом Грузии, избранным коллегией выборщиков в парламенте.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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