https://sputnik-georgia.ru/20260701/poezdom-v-mtskheta-rustavi-i-aeroport--novaya-initsiativa-merii-tbilisi-299433282.html

Поездом в Мцхета, Рустави и аэропорт – новая инициатива мэрии Тбилиси

Поездом в Мцхета, Рустави и аэропорт – новая инициатива мэрии Тбилиси

Sputnik Грузия

Проект является частью транспортного плана столицы и реализуется при финансовой поддержке Азиатского банка развития 01.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-01T19:30+0400

2026-07-01T19:30+0400

2026-07-01T19:30+0400

грузия

экономика

новости

рустави

мцхета

тбилиси

каха каладзе

азиатский банк развития (абр)

грузинская железная дорога

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/03/277319985_338:0:1190:479_1920x0_80_0_0_ea24390d02db27163363adfcbd902210.jpg

ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Мэрия Тбилиси объявила международный тендер на проведение технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта железнодорожного коридора, связывающего столицу с городами Мцхета, Рустави и с аэропортом, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Международный тендер объявлен по правилам закупок Азиатского банка развития (АБР), а срок для выражения заинтересованности истекает 13 июля. "По инициативе мэрии Тбилиси и в сотрудничестве с "Грузинской железной дорогой" запланировано проведение технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта городского железнодорожного коридора", – сказал Каладзе на заседании городского правительства. По словам Каладзе, концепция проекта основана на Плане устойчивой городской мобильности Тбилиси. Она предусматривает использование существующей железнодорожной инфраструктуры для соединения столицы с Мцхета, Рустави, Тбилисским международным аэропортом и восточными районами города. По заявлению мэра Тбилиси, в основном планируется эксплуатировать уже имеющуюся железнодорожную инфраструктуру. Однако в случае необходимости будет рассмотрено строительство новых железнодорожных участков или объездных линий. Цель проекта заключается в том, чтобы квалифицированная консалтинговая компания провела детальное исследование и определила наилучшие альтернативы для развития железнодорожного коридора в Тбилиси, отметил мэр.Исследование также оценит экологические, социальные и финансовые аспекты, после чего у мэрии появятся полная картина и детальный план действий для реализации проекта. Кроме того, по словам Каладзе, проект является частью транспортного плана столицы и реализуется при финансовой поддержке Азиатского банка развития. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

рустави

мцхета

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, экономика, новости, рустави, мцхета, тбилиси, каха каладзе, азиатский банк развития (абр), грузинская железная дорога