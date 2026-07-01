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Поездом в Мцхета, Рустави и аэропорт – новая инициатива мэрии Тбилиси
Поездом в Мцхета, Рустави и аэропорт – новая инициатива мэрии Тбилиси
Sputnik Грузия
Проект является частью транспортного плана столицы и реализуется при финансовой поддержке Азиатского банка развития 01.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-01T19:30+0400
2026-07-01T19:30+0400
2026-07-01T19:30+0400
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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Мэрия Тбилиси объявила международный тендер на проведение технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта железнодорожного коридора, связывающего столицу с городами Мцхета, Рустави и с аэропортом, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Международный тендер объявлен по правилам закупок Азиатского банка развития (АБР), а срок для выражения заинтересованности истекает 13 июля. "По инициативе мэрии Тбилиси и в сотрудничестве с "Грузинской железной дорогой" запланировано проведение технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта городского железнодорожного коридора", – сказал Каладзе на заседании городского правительства. По словам Каладзе, концепция проекта основана на Плане устойчивой городской мобильности Тбилиси. Она предусматривает использование существующей железнодорожной инфраструктуры для соединения столицы с Мцхета, Рустави, Тбилисским международным аэропортом и восточными районами города. По заявлению мэра Тбилиси, в основном планируется эксплуатировать уже имеющуюся железнодорожную инфраструктуру. Однако в случае необходимости будет рассмотрено строительство новых железнодорожных участков или объездных линий. Цель проекта заключается в том, чтобы квалифицированная консалтинговая компания провела детальное исследование и определила наилучшие альтернативы для развития железнодорожного коридора в Тбилиси, отметил мэр.Исследование также оценит экологические, социальные и финансовые аспекты, после чего у мэрии появятся полная картина и детальный план действий для реализации проекта. Кроме того, по словам Каладзе, проект является частью транспортного плана столицы и реализуется при финансовой поддержке Азиатского банка развития. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, экономика, новости, рустави, мцхета, тбилиси, каха каладзе, азиатский банк развития (абр), грузинская железная дорога
грузия, экономика, новости, рустави, мцхета, тбилиси, каха каладзе, азиатский банк развития (абр), грузинская железная дорога
Поездом в Мцхета, Рустави и аэропорт – новая инициатива мэрии Тбилиси
Проект является частью транспортного плана столицы и реализуется при финансовой поддержке Азиатского банка развития
ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Мэрия Тбилиси объявила международный тендер на проведение технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта железнодорожного коридора, связывающего столицу с городами Мцхета, Рустави и с аэропортом, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Международный тендер объявлен по правилам закупок Азиатского банка развития (АБР), а срок для выражения заинтересованности истекает 13 июля.
"По инициативе мэрии Тбилиси и в сотрудничестве с "Грузинской железной дорогой" запланировано проведение технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта городского железнодорожного коридора", – сказал Каладзе на заседании городского правительства.
По словам Каладзе, концепция проекта основана на Плане устойчивой городской мобильности Тбилиси. Она предусматривает использование существующей железнодорожной инфраструктуры для соединения столицы с Мцхета, Рустави, Тбилисским международным аэропортом и восточными районами города.
По заявлению мэра Тбилиси, в основном планируется эксплуатировать уже имеющуюся железнодорожную инфраструктуру. Однако в случае необходимости будет рассмотрено строительство новых железнодорожных участков или объездных линий.
Цель проекта заключается в том, чтобы квалифицированная консалтинговая компания провела детальное исследование и определила наилучшие альтернативы для развития железнодорожного коридора в Тбилиси, отметил мэр.
Исследование также оценит экологические, социальные и финансовые аспекты, после чего у мэрии появятся полная картина и детальный план действий для реализации проекта.
Кроме того, по словам Каладзе, проект является частью транспортного плана столицы и реализуется при финансовой поддержке Азиатского банка развития.