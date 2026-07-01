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Потенциал грузинской диаспоры в Росcии не до конца освоен – Инджия
Потенциал грузинской диаспоры в Росcии не до конца освоен – Инджия
Sputnik Грузия
Грузинская диаспора в России вносит свой вклад в экономику Грузии, но ее потенциал еще не до конца использован, заявил глава "Совета старейшин Грузии"... 01.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-01T09:59+0400
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Пресс-конференция была посвящена теме "Перспективы грузино-российского диалога"."Они (диаспора, прим.) оказывают определенную помощь своим близким, вносят свой вклад в экономику Грузии. Но, мне кажется, что этого не достаточно. У них огромный потенциал, который на сегодняшний день к сожалению, вполне не освоен", - сказал Инджия.По его словам, президент Федеральной грузинской национально-культурной автономии (ФГНКА) Давид Цецхладзе предпринял прагматичные шаги и сплотил грузинскую диаспору во всех уголках России."Давид Цецхладзе, молодой человек, который очень хорошо справился со своей задачей, сплотил грузин, и все мероприятия, которые можно провести в РФ сегодня, грузинская диаспора проводит на высоком уровне, по сравнению с другими диаспорами", - сказал Инджия.Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Однако представители "Грузинской мечты", которая пришла к власти по итогам парламентских выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, грузия, фридон инджия, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, грузия, фридон инджия, видео

Потенциал грузинской диаспоры в Росcии не до конца освоен – Инджия

09:59 01.07.2026
© video: Sputnik / Stringer
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Грузинская диаспора в России вносит свой вклад в экономику Грузии, но ее потенциал еще не до конца использован, заявил глава "Совета старейшин Грузии", экс-депутат парламента Грузии Фридон Инджия на пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
Пресс-конференция была посвящена теме "Перспективы грузино-российского диалога".

"Они (диаспора, прим.) оказывают определенную помощь своим близким, вносят свой вклад в экономику Грузии. Но, мне кажется, что этого не достаточно. У них огромный потенциал, который на сегодняшний день к сожалению, вполне не освоен", - сказал Инджия.

По его словам, президент Федеральной грузинской национально-культурной автономии (ФГНКА) Давид Цецхладзе предпринял прагматичные шаги и сплотил грузинскую диаспору во всех уголках России.

"Давид Цецхладзе, молодой человек, который очень хорошо справился со своей задачей, сплотил грузин, и все мероприятия, которые можно провести в РФ сегодня, грузинская диаспора проводит на высоком уровне, по сравнению с другими диаспорами", - сказал Инджия.

Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Однако представители "Грузинской мечты", которая пришла к власти по итогам парламентских выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ.
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