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Потенциал грузинской диаспоры в Росcии не до конца освоен – Инджия

Потенциал грузинской диаспоры в Росcии не до конца освоен – Инджия

Sputnik Грузия

Грузинская диаспора в России вносит свой вклад в экономику Грузии, но ее потенциал еще не до конца использован, заявил глава "Совета старейшин Грузии"... 01.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-01T09:59+0400

2026-07-01T09:59+0400

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Пресс-конференция была посвящена теме "Перспективы грузино-российского диалога"."Они (диаспора, прим.) оказывают определенную помощь своим близким, вносят свой вклад в экономику Грузии. Но, мне кажется, что этого не достаточно. У них огромный потенциал, который на сегодняшний день к сожалению, вполне не освоен", - сказал Инджия.По его словам, президент Федеральной грузинской национально-культурной автономии (ФГНКА) Давид Цецхладзе предпринял прагматичные шаги и сплотил грузинскую диаспору во всех уголках России."Давид Цецхладзе, молодой человек, который очень хорошо справился со своей задачей, сплотил грузин, и все мероприятия, которые можно провести в РФ сегодня, грузинская диаспора проводит на высоком уровне, по сравнению с другими диаспорами", - сказал Инджия.Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Однако представители "Грузинской мечты", которая пришла к власти по итогам парламентских выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ.

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