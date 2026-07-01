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Президент Узбекистана прибудет в Тбилиси 2 июля
Президент Узбекистана прибудет в Тбилиси 2 июля
Sputnik Грузия
В планах – подписание значительного пакета двусторонних документов, охватывающих различные сферы сотрудничества 01.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-01T14:47+0400
2026-07-01T14:47+0400
2026-07-01T15:18+0400
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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит столицу Грузии с государственным визитом 2-3 июля, говорится на странице Администрации президента Узбекистана. "По приглашению премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев совершит государственный визит в Грузию 2-3 июля", – говорится в сообщении. В ходе визита в Тбилиси глава Узбекистана проведет встречи на высшем уровне со своим грузинским коллегой Михаилом Кавелашвили, а также с премьер-министром Ираклием Кобахидзе. В планах – подписание значительного пакета двусторонних документов, охватывающих различные сферы сотрудничества. Повестка визита будет посвящена дальнейшему укреплению узбекско-грузинских отношений дружбы и многостороннего сотрудничества. Стороны обсудят практические аспекты укрепления политического диалога, углубления межпарламентского и межрегионального сотрудничества, расширения торгово-экономических связей, а также развития культурного и гуманитарного обмена. Также в ходе встреч особое внимание будет уделено продвижению проектов сотрудничества в промышленности, фармацевтике, химической отрасли, сельском хозяйстве, туризме, энергетике и IT-секторе. В числе приоритетов – сотрудничество в транспортно-логистическом секторе, а также создание дополнительных возможностей для расширения географии узбекского экспорта. Лидеры также обменяются мнениями по текущим региональным и международным вопросам. Дипломатические отношения Грузия и Узбекистан установили в августе 1994 года. За все эти годы в Грузии так и не открылось посольство. Страну покрывает посольство Узбекистана в Азербайджане. В то же время в Ташкенте действует посольство Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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шавкат мирзиеев, ираклий кобахидзе, азербайджан, тбилиси, узбекистан, грузия, новости, михаил кавелашвили
шавкат мирзиеев, ираклий кобахидзе, азербайджан, тбилиси, узбекистан, грузия, новости, михаил кавелашвили
Президент Узбекистана прибудет в Тбилиси 2 июля
14:47 01.07.2026 (обновлено: 15:18 01.07.2026)
В планах – подписание значительного пакета двусторонних документов, охватывающих различные сферы сотрудничества
ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит столицу Грузии с государственным визитом 2-3 июля, говорится на странице Администрации президента Узбекистана.
"По приглашению премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев совершит государственный визит в Грузию 2-3 июля", – говорится
в сообщении.
В ходе визита в Тбилиси глава Узбекистана проведет встречи на высшем уровне со своим грузинским коллегой Михаилом Кавелашвили, а также с премьер-министром Ираклием Кобахидзе. В планах – подписание значительного пакета двусторонних документов, охватывающих различные сферы сотрудничества.
Повестка визита будет посвящена дальнейшему укреплению узбекско-грузинских отношений дружбы и многостороннего сотрудничества.
Стороны обсудят практические аспекты укрепления политического диалога, углубления межпарламентского и межрегионального сотрудничества, расширения торгово-экономических связей, а также развития культурного и гуманитарного обмена.
Также в ходе встреч особое внимание будет уделено продвижению проектов сотрудничества в промышленности, фармацевтике, химической отрасли, сельском хозяйстве, туризме, энергетике и IT-секторе.
В числе приоритетов – сотрудничество в транспортно-логистическом секторе, а также создание дополнительных возможностей для расширения географии узбекского экспорта. Лидеры также обменяются мнениями по текущим региональным и международным вопросам.
Дипломатические отношения Грузия и Узбекистан установили в августе 1994 года. За все эти годы в Грузии так и не открылось посольство. Страну покрывает посольство Узбекистана в Азербайджане. В то же время в Ташкенте действует посольство Грузии.