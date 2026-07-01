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Теннисистка из Грузии сенсационно пробилась во второй круг Уимблдона
Теннисистка из Грузии сенсационно пробилась во второй круг Уимблдона
Sputnik Грузия
Во втором круге Уимблдона Болквадзе сыграет с победительницей матча между американкой Эшлин Крюгер и хорваткой Донной Веки 01.07.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Грузинская теннисистка Мариам Болквадзе сенсационно вышла во второй круг Уимблдона, обыграв представительницу Австралии Айлу Томлянович, занимающую 94-е место в мировом рейтинге.Болквадзе, занимающая 545-ю строчку рейтинга WTA, пробилась в основную сетку турнира через квалификацию и в матче первого круга одержала победу в трех сетах – 6:2, 2:6, 6:4.Первую партию грузинская теннисистка уверенно выиграла со счетом 6:2, однако во втором сете Томлянович восстановила равновесие, взяв его с тем же счетом. В решающей партии Болквадзе сделала ключевой брейк и довела матч до победы – 6:4.За время встречи грузинка восемь раз выиграла гейм на подаче соперницы, допустила на 14 невынужденных ошибок меньше, чем Томлянович, и лучше использовала свои шансы в решающие моменты матча.Чтобы попасть в основную сетку Уимблдона, Болквадзе успешно преодолела квалификацию, где одержала три победы. На отборочном этапе она обыграла австрийку Юлию Грабер, японку Моюку Киноситу и бельгийку Ханне Вандромме.Победа над Томлянович позволила Болквадзе повторить свое лучшее достижение на турнирах Большого шлема. Впервые до второго круга мэйджора грузинская теннисистка дошла в 2019 году на Открытом чемпионате США.Во втором круге Уимблдона Болквадзе сыграет с победительницей матча между американкой Эшлин Крюгер и хорваткой Донной Векич. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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спорт, грузия, новости, мариам болквадзе, австралия, сша, теннис
спорт, грузия, новости, мариам болквадзе, австралия, сша, теннис

Теннисистка из Грузии сенсационно пробилась во второй круг Уимблдона

11:58 01.07.2026 (обновлено: 13:14 01.07.2026)
© Instagram / photo : courtesy of Mariam Bolkvadze / instagramГрузинская теннисистка Мариам Болквадзе
Грузинская теннисистка Мариам Болквадзе - Sputnik Грузия, 1920, 01.07.2026
© Instagram / photo : courtesy of Mariam Bolkvadze / instagram
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Во втором круге Уимблдона Болквадзе сыграет с победительницей матча между американкой Эшлин Крюгер и хорваткой Донной Веки
ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Грузинская теннисистка Мариам Болквадзе сенсационно вышла во второй круг Уимблдона, обыграв представительницу Австралии Айлу Томлянович, занимающую 94-е место в мировом рейтинге.
Болквадзе, занимающая 545-ю строчку рейтинга WTA, пробилась в основную сетку турнира через квалификацию и в матче первого круга одержала победу в трех сетах – 6:2, 2:6, 6:4.
Первую партию грузинская теннисистка уверенно выиграла со счетом 6:2, однако во втором сете Томлянович восстановила равновесие, взяв его с тем же счетом. В решающей партии Болквадзе сделала ключевой брейк и довела матч до победы – 6:4.
За время встречи грузинка восемь раз выиграла гейм на подаче соперницы, допустила на 14 невынужденных ошибок меньше, чем Томлянович, и лучше использовала свои шансы в решающие моменты матча.
Чтобы попасть в основную сетку Уимблдона, Болквадзе успешно преодолела квалификацию, где одержала три победы. На отборочном этапе она обыграла австрийку Юлию Грабер, японку Моюку Киноситу и бельгийку Ханне Вандромме.
Победа над Томлянович позволила Болквадзе повторить свое лучшее достижение на турнирах Большого шлема. Впервые до второго круга мэйджора грузинская теннисистка дошла в 2019 году на Открытом чемпионате США.
Во втором круге Уимблдона Болквадзе сыграет с победительницей матча между американкой Эшлин Крюгер и хорваткой Донной Векич.
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