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В Грузии изъяли просроченные лекарства для животных

В Грузии изъяли просроченные лекарства для животных

Sputnik Грузия

Все изъятые лекарственные средства будут уничтожены в ближайшее время под непосредственным надзором инспекторов агентства 01.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-01T20:21+0400

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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Факт продажи просроченных медикаментов выявили в одной из ветеринарных аптек Аджарии в ходе плановой инспекции, сообщило Национальное агентство продовольствия Грузии.По информации агентства, нарушение было зафиксировано в ветеринарной аптеке в поселке Чакви.Из оборота изъяли просроченные антисептическую и противовоспалительную "Пихтовую мазь", антимикробный и дезинфицирующий раствор "Йодзеф", а также антипаразитарный раствор для инъекций Prius.Все изъятые лекарственные средства будут уничтожены в ближайшее время под непосредственным надзором инспекторов агентства.Ведомство напомнило, что проверки ветеринарных клиник и аптек проводятся в плановом режиме по всей стране с целью защиты здоровья домашних и сельскохозяйственных животных.Национальное агентство продовольствия призвало всех бизнес-операторов строго соблюдать требования законодательства, проверять сроки годности продукции и обеспечивать надлежащие условия хранения медикаментов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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