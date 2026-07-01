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В Грузии ужесточены правила выдачи кредитов

В Грузии ужесточены правила выдачи кредитов

Sputnik Грузия

Кредитные организации не смогут выдавать кредиты до 1 миллиона лари в иностранной валюте 01.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-01T18:39+0400

2026-07-01T18:39+0400

2026-07-01T18:39+0400

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национальный банк грузии

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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Национальный банк Грузии с 1 июля 2026 года ужесточил политику дедолларизации и ввел новый лимит на выдачу кредитов в иностранной валюте.Нацбанк продолжает активную политику дедолларизации, защищая экономику от чрезмерного использования иностранной валюты и снижая риски для финансовой системы страны.Так, по решению регулятора, с 1 июля кредитные организации не смогут выдавать кредиты до 1 миллиона лари в иностранной валюте.При этом ставки по кредитам в лари и в долларах остаются прежними.В 2023 году Нацбанк принял решение ввести механизм хеджирования для кредитов с лимитом выше 300 тысяч лари, в мае увеличил лимит до 400 тысяч лари, в январе 2025 года – до 500 тысяч лари, а в августе 2025 года – до 750 тысяч.Хеджирование – это механизм страхования валютных рисков, позволяющий снизить потери от колебаний обменного курса.На момент публикации официальный курс лари к доллару США составляет 2,64 GEL за $1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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экономика, грузия, новости, кредит, национальный банк грузии