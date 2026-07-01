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В Грузии ужесточены правила выдачи кредитов
В Грузии ужесточены правила выдачи кредитов
Sputnik Грузия
Кредитные организации не смогут выдавать кредиты до 1 миллиона лари в иностранной валюте 01.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-01T18:39+0400
2026-07-01T18:39+0400
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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Национальный банк Грузии с 1 июля 2026 года ужесточил политику дедолларизации и ввел новый лимит на выдачу кредитов в иностранной валюте.Нацбанк продолжает активную политику дедолларизации, защищая экономику от чрезмерного использования иностранной валюты и снижая риски для финансовой системы страны.Так, по решению регулятора, с 1 июля кредитные организации не смогут выдавать кредиты до 1 миллиона лари в иностранной валюте.При этом ставки по кредитам в лари и в долларах остаются прежними.В 2023 году Нацбанк принял решение ввести механизм хеджирования для кредитов с лимитом выше 300 тысяч лари, в мае увеличил лимит до 400 тысяч лари, в январе 2025 года – до 500 тысяч лари, а в августе 2025 года – до 750 тысяч.Хеджирование – это механизм страхования валютных рисков, позволяющий снизить потери от колебаний обменного курса.На момент публикации официальный курс лари к доллару США составляет 2,64 GEL за $1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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экономика, грузия, новости, кредит, национальный банк грузии
экономика, грузия, новости, кредит, национальный банк грузии
В Грузии ужесточены правила выдачи кредитов
Кредитные организации не смогут выдавать кредиты до 1 миллиона лари в иностранной валюте
ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Национальный банк Грузии с 1 июля 2026 года ужесточил политику дедолларизации и ввел новый лимит на выдачу кредитов в иностранной валюте.
Нацбанк продолжает активную политику дедолларизации, защищая экономику от чрезмерного использования иностранной валюты и снижая риски для финансовой системы страны.
Так, по решению регулятора, с 1 июля кредитные организации не смогут выдавать кредиты до 1 миллиона лари в иностранной валюте.
При этом новые правила не затронут полностью обеспеченные валютные кредиты, кредиты для юридических лиц, не зарегистрированных в Грузии, а также для лиц без гражданства. Исключение также сделано для заемщиков, получающих доход в иностранной валюте и способных за счет него обслуживать кредит.
При этом ставки по кредитам в лари и в долларах остаются прежними.
В 2023 году Нацбанк принял решение ввести механизм хеджирования для кредитов с лимитом выше 300 тысяч лари, в мае увеличил лимит до 400 тысяч лари, в январе 2025 года – до 500 тысяч лари, а в августе 2025 года – до 750 тысяч.
Хеджирование – это механизм страхования валютных рисков, позволяющий снизить потери от колебаний обменного курса.
На момент публикации официальный курс лари к доллару США составляет 2,64 GEL за $1.