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В Грузии за полгода изъяли более 3 км браконьерских сетей

В Грузии за полгода изъяли более 3 км браконьерских сетей

Sputnik Грузия

Борьба с браконьерством остается одним из приоритетных направлений работы министерства охраны окружающей среды 01.07.2026, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Более 3,5 километра браконьерских сетей и около 65 незаконных рыболовных ловушек изъяли сотрудники Департамента природоохранного надзора министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии в ходе борьбы с браконьерством за первые шесть месяцев 2026 года. В рамках профилактических мероприятий рейды прошли на реках Чорохи, Тарчена, Ингури, Чхоуши, Мунчиа, Хобисцкали, Чанисцкали, Лесисцкали и Мтквари (Кура), а также на озерах Григолети, Поти и Базалети, Сионском и Жинвальском водохранилищах. Кроме того, сотрудники подразделения природоохранного патрулирования и оперативного реагирования провели рейды на Тбилисском море. "Рыба, запутавшаяся в сетях и ловушках, была освобождена сотрудниками Департамента природоохранного надзора и возвращена в естественную среду обитания", – говорится в сообщении ведомства. Как отметили в министерстве охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии, борьба с браконьерством остается одним из приоритетных направлений работы. Сотрудники Департамента природоохранного надзора круглосуточно патрулируют водоемы, оперативно реагируют на сообщения, поступающие на горячую линию министерства (153), а также проводят профилактические мероприятия в местах, где случаи незаконного вылова рыбы фиксируются наиболее часто. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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брак, грузия, новости, происшествия, поти, григолети, тбилиси, департамент природоохранного надзора