https://sputnik-georgia.ru/20260701/zastavlyali-poproshaynichat-i-torgovat-v-gruzii-vyyavili-set-ekspluatatsii-detey-299427165.html
Заставляли попрошайничать и торговать: в Грузии выявили сеть эксплуатации детей
Заставляли попрошайничать и торговать: в Грузии выявили сеть эксплуатации детей
Sputnik Грузия
Пострадавшие дети доставлены в сервис-центры государственной опеки 01.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-01T22:23+0400
2026-07-01T22:23+0400
2026-07-01T22:23+0400
происшествия
грузия
новости
батуми
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/07/0b/294119188_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_2d6ed340e3f18a7ffa71b3a9914577eb.jpg
ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Сотрудники МВД Грузии задержали трех человек, в том числе иностранцев, по обвинению в эксплуатации детей на курортах страны, говорится в сообщении ведомства.Как установило следствие, обвиняемые разработали схему эксплуатации своих несовершеннолетних детей и с помощью психологического насилия заставляли их просить милостыню и торговать цветами в туристических местах черноморского курорта Батуми. Все вырученные деньги взрослые присваивали себе.Как отмечает МВД Грузии, у следствия имеются достаточные доказательства, в том числе скрытые видеозаписи. Пострадавшие дети доставлены в сервис-центры государственной опеки.Задержанным грозит до 17 лет лишения свободы в случае подтверждения обвинения по статье "Торговля несовершеннолетними с целью получения материальной выгоды".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
батуми
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/07/0b/294119188_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_ac81cf3e4aa779fa3c188af51446125e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, батуми
происшествия, грузия, новости, батуми
Заставляли попрошайничать и торговать: в Грузии выявили сеть эксплуатации детей
Пострадавшие дети доставлены в сервис-центры государственной опеки
ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Сотрудники МВД Грузии задержали трех человек, в том числе иностранцев, по обвинению в эксплуатации детей на курортах страны, говорится в сообщении ведомства.
Как установило следствие, обвиняемые разработали схему эксплуатации своих несовершеннолетних детей и с помощью психологического насилия заставляли их просить милостыню и торговать цветами в туристических местах черноморского курорта Батуми. Все вырученные деньги взрослые присваивали себе.
Как отмечает МВД Грузии, у следствия имеются достаточные доказательства, в том числе скрытые видеозаписи. Пострадавшие дети доставлены в сервис-центры государственной опеки.
Задержанным грозит до 17 лет лишения свободы в случае подтверждения обвинения по статье "Торговля несовершеннолетними с целью получения материальной выгоды".