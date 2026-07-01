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Заставляли попрошайничать и торговать: в Грузии выявили сеть эксплуатации детей

Заставляли попрошайничать и торговать: в Грузии выявили сеть эксплуатации детей

Sputnik Грузия

Пострадавшие дети доставлены в сервис-центры государственной опеки 01.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-01T22:23+0400

2026-07-01T22:23+0400

2026-07-01T22:23+0400

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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Сотрудники МВД Грузии задержали трех человек, в том числе иностранцев, по обвинению в эксплуатации детей на курортах страны, говорится в сообщении ведомства.Как установило следствие, обвиняемые разработали схему эксплуатации своих несовершеннолетних детей и с помощью психологического насилия заставляли их просить милостыню и торговать цветами в туристических местах черноморского курорта Батуми. Все вырученные деньги взрослые присваивали себе.Как отмечает МВД Грузии, у следствия имеются достаточные доказательства, в том числе скрытые видеозаписи. Пострадавшие дети доставлены в сервис-центры государственной опеки.Задержанным грозит до 17 лет лишения свободы в случае подтверждения обвинения по статье "Торговля несовершеннолетними с целью получения материальной выгоды".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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