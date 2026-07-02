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Почему искусственный консерватизм политиков проигрывает природе человека?

Почему искусственный консерватизм политиков проигрывает природе человека?

Sputnik Грузия

Сегодня Грузию, как и весь мир, раскалывает жесткое противостояние либеральных и консервативных ценностей, а искусственные лозунги политиков проигрывают... 02.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-02T18:44+0400

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Об этом заявил политолог, кавказовед Мамука Арешидзе на пресс-конференции на тему "Роль Грузии в региональной политике", которая прошла в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Это определенный генетический код, который всегда есть у людей. Они могут принимать любую поверхностную идеологию, но когда доходят до критического состояния, генетический код начинает работать, и люди держатся за это. Когда человеческая психология окутывается полностью тревогой, она моментально вспоминает этот генетический код", – заявил Арешидзе.По его словам, консерватизм, который сейчас предлагают некоторые политики, более искусственный."Генетический код, фактор семьи, фактор отношений между людьми – это отдельно, а идеологический консерватизм – это чуть-чуть другое. Это ничего общего с понятием либерализма, которым сейчас правят некоторые западные политические структуры, не имеет. Мы должны очень тщательно и скрупулезно разбираться в том, что такое человеческая психика, насколько она трепетно относится к этим традиционным ценностям. Это очень важно", – сказал он.По словам политолога, дело в массовом подходе, и как только человек получает определенное образование, он моментально начинает тяготеть к обществу и не хочет быть членом толпы."Можно менять точку зрения толпы. От политиков и от государства зависит – сделать из народа толпу или общество. Народ тяготеет к обществу... Хотите называть это либерализмом, консерватизмом, неважно. Главное, это ценности, которые есть у человека в крови", – заключил он.

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