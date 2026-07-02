https://sputnik-georgia.ru/20260702/299448133.html
СВО: чем ответит Россия на южный десант ВСУ
СВО: чем ответит Россия на южный десант ВСУ
Sputnik Грузия
Российские войска методично наносят массированные удары по объектам противника, отмечает военный обозреватель Sputnik Александр Хроленко. 02.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-02T21:14+0400
2026-07-02T21:14+0400
2026-07-02T21:14+0400
россия
в мире
политика
москва
украина
крым
вкс
обсе
аналитика
колумнисты
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/07/02/299448315_0:0:1960:1103_1920x0_80_0_0_146870ac242305bad1bb4daa5b861736.jpg
Вероятное десантирование противника на Кинбурнской косе Херсонской области или на северо-западном побережье Крыма российские войска способны предотвратить массированными ударами по Очакову – Николаеву – Одессе либо трансформировать активность ВСУ в операцию утилизации "Крынки-2". Возможно, Генштаб ВС России располагает и другими вариантами реагирования. Успех бандеровцев невозможен.Украинское командование под руководством британских военных советников готовит резервы в районах Одессы и Очакова для десантной операции в Херсонской области или на Крымском полуострове в июле 2026 года. Прибывают латиноамериканские наемники, которых (не жалко) размещают в учебных центрах морской пехоты, где ранее готовили бойцов к десантированию на побережье. Обжегшись на воде в Крынках, сегодня в Киеве надеются, что российские войска в Крыму не готовы к внезапной высадке воздушного десанта ВСУ. Вертолетов для тактического десанта у противника явно недостаточно. Возможно, планируется комбинированная операция.Если отдельно рассматривать "пропагандистско-стратегический" десант ВСУ на Кинбурнскую косу (от нее до Очакова по воде всего 5 км), этот плацдарм крайне уязвим для артиллерийских, ракетных и авиационных ударов российских войск. Поэтому дроны противника эпизодически "десантируют" на косу лишь украинские флаги. Неделей ранее на острове Первомайский – в 3 км от Кинбурнской косы – заметили британский спецназ. ВКС России оперативно уничтожили незваных гостей бомбовым ударом. Сегодня прилетело по Очаковскому ТЦК, в котором генетически русских людей пытались мобилизовать для войны с Россией.Полагаю, несмотря на близость к Очакову, британская возня в районе Кинбурнской косы служит лишь для отвлечения внимания от главного направления. Здесь равновероятны Крым и Энергодар (Запорожская АЭС). Как бы то ни было, летнее контрнаступление украинской прокси-армии большинство российских экспертов считают "вопросом решенным". Отвод с фронта 20 бригад ВСУ для пополнения живой силой и техникой неслучайно совпал с серией ударов БПЛА по российским НПЗ. Параллельно растут натовские оружейные поставки – только в ночь на 30 июня российские системы ПВО уничтожили над регионами РФ более 800 дронов ВСУ самолетного типа. И более 60 из них – на подлете к Москве.С другой стороны, российские войска методично наносят массированные удары по объектам противника: в Харькове горит воинский эшелон, в Запорожье – здание ОВА, в Днепропетровске – детонирует военный завод.Самоубийственные целиПостоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский сегодня констатировал: ЕС может спровоцировать конфликт с Россией до 2030 года. Европа цинично использует Украину как таран. Киев получил от ЕС значительные финансовые и военные ресурсы на определенных условиях: беспилотные удары на всю глубину оперативного тыла ВС России, активная мобилизация, контрнаступление на фронте. План самоубийственный для ВСУ, однако цели Запада оторваны от интересов Украины. Задача киевских марионеток – максимальное ослабление России любой ценой накануне большой войны с прямым участием НАТО. Отсюда – безрассудные ультиматумы Минску, оскорбительные предложения Москве, 40-дневный план "принуждения России к миру" и множество других мертворожденных инициатив. Миллионы убитых украинцев – только сопутствующие потери, личный билет Зеленского в светлое будущее.Натовские удары по России руками специалистов ВСУ/СБУ вышли за рамки прокси-войны: британские крылатые ракеты атаковали важнейшие предприятия ОПК в Воронеже и Волгограде. Полагаю, этого достаточно для российских поставок аналогичных ракет Новой Ирландской республиканской армии, которая борется с Британией за объединение Северной Ирландии и Республики Ирландия в единое государство. Почему-то целы все британские газопроводы с материка, хотя ни одна из пяти ударных ядерных субмарин британского флота не способна выйти в море, чтобы чего-то там защитить.По данным Financial Times, США продолжают передавать разведданные для беспилотных атак на Москву. Россия осуждает, а могла бы отплатить той же монетой, ведь США постоянно где-то воюют, рискуя "получить по рогам" от множества инкогнито-противников. Если ударные дроны, ракеты, катера-торпеды, космическая связь Starlink, спутниковое целеуказание – просто товар, который американцы продают Украине и третьим странам, Москва тоже могла бы активнее играть в эту доходную игру. Зачем стесняться? Вот, британский консервативный журнал The Spectator на днях сообщил: "Американская империя рухнула… Трамп подписал с Ираном пакт о капитуляции США". Ближайшие союзники без стеснения дают пинка бывшему "гегемону".В состоянии между приближающейся большой войной и уходящим старым миром промедление смерти подобно. Никколо Макиавелли пятьсот лет назад выразился точнее: "Войны нельзя избежать, ее можно лишь отсрочить – к выгоде вашего противника". Промедление России в глобальном вооруженном конфликте с Западом более рискованно, чем самое рискованное развитие инициативы ВС России на поле боя, которым становится планета – далеко за пределами Украины.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко на MAX и в TelegramМнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции
москва
украина
крым
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Александр Хроленко
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_27:0:1503:1476_100x100_80_0_0_1d92ab2f570e2e2c372577510d8fd648.jpg
Александр Хроленко
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_27:0:1503:1476_100x100_80_0_0_1d92ab2f570e2e2c372577510d8fd648.jpg
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/07/02/299448315_73:0:1761:1266_1920x0_80_0_0_2d5791eae7483ba8c93ec897a928f92f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Александр Хроленко
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_27:0:1503:1476_100x100_80_0_0_1d92ab2f570e2e2c372577510d8fd648.jpg
россия, в мире, политика, москва, украина, крым, вкс, обсе, аналитика, колумнисты, обострение ситуации вокруг украины
россия, в мире, политика, москва, украина, крым, вкс, обсе, аналитика, колумнисты, обострение ситуации вокруг украины
СВО: чем ответит Россия на южный десант ВСУ
Российские войска методично наносят массированные удары по объектам противника, отмечает военный обозреватель Sputnik Александр Хроленко.
Вероятное десантирование противника на Кинбурнской косе Херсонской области или на северо-западном побережье Крыма российские войска способны предотвратить массированными ударами по Очакову – Николаеву – Одессе либо трансформировать активность ВСУ в операцию утилизации "Крынки-2". Возможно, Генштаб ВС России располагает и другими вариантами реагирования. Успех бандеровцев невозможен.
Украинское командование под руководством британских военных советников готовит резервы в районах Одессы и Очакова для десантной операции в Херсонской области или на Крымском полуострове в июле 2026 года. Прибывают латиноамериканские наемники, которых (не жалко) размещают в учебных центрах морской пехоты, где ранее готовили бойцов к десантированию на побережье. Обжегшись на воде в Крынках, сегодня в Киеве надеются, что российские войска в Крыму не готовы к внезапной высадке воздушного десанта ВСУ. Вертолетов для тактического десанта у противника явно недостаточно. Возможно, планируется комбинированная операция.
Если отдельно рассматривать "пропагандистско-стратегический" десант ВСУ на Кинбурнскую косу (от нее до Очакова по воде всего 5 км), этот плацдарм крайне уязвим для артиллерийских, ракетных и авиационных ударов российских войск. Поэтому дроны противника эпизодически "десантируют" на косу лишь украинские флаги. Неделей ранее на острове Первомайский – в 3 км от Кинбурнской косы – заметили британский спецназ. ВКС России оперативно уничтожили незваных гостей бомбовым ударом. Сегодня прилетело по Очаковскому ТЦК, в котором генетически русских людей пытались мобилизовать для войны с Россией.
Полагаю, несмотря на близость к Очакову, британская возня в районе Кинбурнской косы служит лишь для отвлечения внимания от главного направления. Здесь равновероятны Крым и Энергодар (Запорожская АЭС). Как бы то ни было, летнее контрнаступление украинской прокси-армии большинство российских экспертов считают "вопросом решенным". Отвод с фронта 20 бригад ВСУ для пополнения живой силой и техникой неслучайно совпал с серией ударов БПЛА по российским НПЗ. Параллельно растут натовские оружейные поставки – только в ночь на 30 июня российские системы ПВО уничтожили над регионами РФ более 800 дронов ВСУ самолетного типа. И более 60 из них – на подлете к Москве.
С другой стороны, российские войска методично наносят массированные удары по объектам противника: в Харькове горит воинский эшелон, в Запорожье – здание ОВА, в Днепропетровске – детонирует военный завод.
Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский сегодня констатировал: ЕС может спровоцировать конфликт с Россией до 2030 года. Европа цинично использует Украину как таран. Киев получил от ЕС значительные финансовые и военные ресурсы на определенных условиях: беспилотные удары на всю глубину оперативного тыла ВС России, активная мобилизация, контрнаступление на фронте. План самоубийственный для ВСУ, однако цели Запада оторваны от интересов Украины. Задача киевских марионеток – максимальное ослабление России любой ценой накануне большой войны с прямым участием НАТО. Отсюда – безрассудные ультиматумы Минску, оскорбительные предложения Москве, 40-дневный план "принуждения России к миру" и множество других мертворожденных инициатив. Миллионы убитых украинцев – только сопутствующие потери, личный билет Зеленского в светлое будущее.
Натовские удары по России руками специалистов ВСУ/СБУ вышли за рамки прокси-войны: британские крылатые ракеты атаковали важнейшие предприятия ОПК в Воронеже и Волгограде. Полагаю, этого достаточно для российских поставок аналогичных ракет Новой Ирландской республиканской армии, которая борется с Британией за объединение Северной Ирландии и Республики Ирландия в единое государство. Почему-то целы все британские газопроводы с материка, хотя ни одна из пяти ударных ядерных субмарин британского флота не способна выйти в море, чтобы чего-то там защитить.
По данным Financial Times, США продолжают передавать разведданные для беспилотных атак на Москву. Россия осуждает, а могла бы отплатить той же монетой, ведь США постоянно где-то воюют, рискуя "получить по рогам" от множества инкогнито-противников. Если ударные дроны, ракеты, катера-торпеды, космическая связь Starlink, спутниковое целеуказание – просто товар, который американцы продают Украине и третьим странам, Москва тоже могла бы активнее играть в эту доходную игру. Зачем стесняться? Вот, британский консервативный журнал The Spectator на днях сообщил: "Американская империя рухнула… Трамп подписал с Ираном пакт о капитуляции США". Ближайшие союзники без стеснения дают пинка бывшему "гегемону".
В состоянии между приближающейся большой войной и уходящим старым миром промедление смерти подобно. Никколо Макиавелли пятьсот лет назад выразился точнее: "Войны нельзя избежать, ее можно лишь отсрочить – к выгоде вашего противника". Промедление России в глобальном вооруженном конфликте с Западом более рискованно, чем самое рискованное развитие инициативы ВС России на поле боя, которым становится планета – далеко за пределами Украины.
Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко на MAX и в Telegram
Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции