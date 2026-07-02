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Арешидзе: Как Грузия балансирует между мировыми гигантами
Арешидзе: Как Грузия балансирует между мировыми гигантами
Sputnik Грузия
Грузия активно ищет баланс сил, лавируя между интересами США, Евросоюза, России, Турции и Китая, чтобы заявить о собственных инициативах 02.07.2026, Sputnik Грузия
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Об этом заявил политолог, кавказовед Мамука Арешидзе на пресс-конференции на тему: "Роль Грузии в региональной политике", которая прошла в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.Южный Кавказ стремительно меняется. Привычная система регионального баланса уходит в прошлое, на первый план выходят новые транспортные маршруты, меняются центры влияния, а борьба мировых игроков за регион приобретает все более сложный характер."Они стараются сохранить определенный баланс между крупными игроками. И Грузия тоже в этом смысле занимается этим вопросом. Сохранением или созданием определенных платформ, определенного равновесия между крупными игроками", – заявил Арешидзе.Арешидзе рассказал о стратегии многовекторной дипломатии малых государств на примере Грузии, которая пытается лавировать и сохранять баланс сил между глобальными и региональными гигантами – Коллективным Западом (США, ЕС, Великобритания, Франция), Россией, Турцией и Китаем.В то время как Грузия только формирует свой пакет инициатив и пытается играть по общим правилам, по мнению Арешидзе, соседний Азербайджан уже добился серьезных успехов на этом поприще благодаря гибкой восточной дипломатии.
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мультимедиа, видео, грузия, политика, сша, турция, китай, мамука арешидзе, пресс-центр, видео
мультимедиа, видео, грузия, политика, сша, турция, китай, мамука арешидзе, пресс-центр, видео

Арешидзе: Как Грузия балансирует между мировыми гигантами

17:55 02.07.2026 (обновлено: 19:44 02.07.2026)
© video: Sputnik
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Грузия активно ищет баланс сил, лавируя между интересами США, Евросоюза, России, Турции и Китая, чтобы заявить о собственных инициативах
Об этом заявил политолог, кавказовед Мамука Арешидзе на пресс-конференции на тему: "Роль Грузии в региональной политике", которая прошла в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
Южный Кавказ стремительно меняется. Привычная система регионального баланса уходит в прошлое, на первый план выходят новые транспортные маршруты, меняются центры влияния, а борьба мировых игроков за регион приобретает все более сложный характер.
"Они стараются сохранить определенный баланс между крупными игроками. И Грузия тоже в этом смысле занимается этим вопросом. Сохранением или созданием определенных платформ, определенного равновесия между крупными игроками", – заявил Арешидзе.
Арешидзе рассказал о стратегии многовекторной дипломатии малых государств на примере Грузии, которая пытается лавировать и сохранять баланс сил между глобальными и региональными гигантами – Коллективным Западом (США, ЕС, Великобритания, Франция), Россией, Турцией и Китаем.
В то время как Грузия только формирует свой пакет инициатив и пытается играть по общим правилам, по мнению Арешидзе, соседний Азербайджан уже добился серьезных успехов на этом поприще благодаря гибкой восточной дипломатии.
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