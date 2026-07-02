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Брюссель обвиняют в превышении полномочий: глава МИД Грузии о растущем недовольстве в ЕС

Брюссель обвиняют в превышении полномочий: глава МИД Грузии о растущем недовольстве в ЕС

Sputnik Грузия

Министр отметила, что именно страны ЕС должны определять распределение полномочий между Европейской комиссией и национальными правительствами 02.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-02T12:52+0400

2026-07-02T12:52+0400

2026-07-02T12:52+0400

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ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Деятельность Европейской службы внешних связей в последнее время вызывает недовольство как среди государств-членов Евросоюза, так и в европейских институтах, заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.По ее словам, внутри Евросоюза уже многие годы продолжаются дискуссии о роли Европейской службы внешних связей, ее полномочиях и о том, должна ли внешняя политика ЕС оставаться в компетенции государств-членов или формироваться на наднациональном уровне.Министр отметила, что именно страны ЕС должны определять распределение полномочий между Европейской комиссией и национальными правительствами, а также границы суверенных компетенций."Очевидно, что в последнее время деятельностью Европейской службы внешних связей недовольны по многим направлениям. Такое недовольство звучит как со стороны государств-членов, так и со стороны европейских институтов", – подчеркнула глава грузинского МИД.При этом Бочоришвили отметила, что подобные споры не являются новыми и сопровождают работу европейских институтов на протяжении многих лет. По ее словам, для большей эффективности внешняя политика ЕС должна проводиться строго в рамках полномочий, определенных государствами-членами.Бочоришвили также отвергла заявления о том, что Тбилиси меняет внешнеполитический курс, подчеркнув, что развитие сотрудничества со странами Азии и Центральной Азии полностью соответствует стратегической цели Грузии – интеграции в Европейский союз."Это крайне спекулятивный нарратив, который используют наши оппоненты. Он не имеет никаких оснований и лишен всякого смысла. Было бы близоруко требовать, чтобы Грузия развивала отношения только в одном направлении, поскольку это нанесло бы ущерб интересам нашей страны и ее будущему", – заявила министр.По словам Бочоришвили, стратегический выбор Грузии закреплен в Конституции, а развитие сотрудничества с различными государствами и регионами мира не противоречит этому курсу.Министр особо подчеркнула значение сотрудничества со странами Центральной Азии и Азии в целом, отметив, что развитие этих связей отвечает не только национальным интересам Грузии, но и интересам Европейского союза, поскольку Средний коридор становится одним из ключевых маршрутов, связывающих Европу с Востоком.По ее словам, европейским партнерам также необходимо развивать связи с Востоком через Грузию и Средний коридор, поскольку это отвечает интересам не только региона, но и европейской безопасности.Бочоришвили добавила, что в условиях стремительного роста экономик Азии Грузия должна максимально использовать существующие возможности для расширения сотрудничества. При этом, по ее словам, потенциал взаимодействия с рядом стран Центральной Азии остается значительно выше текущего уровня, и отказ от его развития был бы ошибкой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, брюссель, тбилиси, азия, мака бочоришвили