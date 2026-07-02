https://sputnik-georgia.ru/20260702/chlena-oppozitsionnoy-partii-koalitsiya-za-peremeny-pereveli-iz-tyurmy-v-kliniku-299442575.html
Члена оппозиционной партии "Коалиция за перемены" перевели из тюрьмы в клинику
Члена оппозиционной партии "Коалиция за перемены" перевели из тюрьмы в клинику
Sputnik Грузия
Хоштария находится в заключении около 10 месяцев 02.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-02T14:54+0400
2026-07-02T14:54+0400
2026-07-02T14:54+0400
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тбилиси
элене хоштария
специальная пенитенциарная служба
тбилисский городской суд
каха каладзе
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ТБИЛИСИ, 2 июля — Sputnik. Одного из лидеров оппозиционной партии "Коалиция за перемены" Элене Хоштария перевели из пенитенциарного учреждения в клинику "Вивамеди" на фоне ухудшения состояния здоровья, сообщили в Специальной пенитенциарной службе.О проблемах со здоровьем Хоштария ее защита впервые публично заявила 17 июня. Адвокаты и врачи отмечают, что в заключении у политика прогрессирует артритное заболевание, из-за чего она уже не может передвигаться без трости.Как заявила лечащий врач политика Ани Кавтарадзе, в клинике "Вивамеди" будут проведены все необходимые обследования."Состояние здоровья Элене не изменилось. Оно остается таким же, каким мы его наблюдали во время последнего осмотра в пенитенциарном учреждении. Надеемся, что совместно с коллегами нам удастся остановить прогрессирование заболевания и вернуть ее к привычному состоянию", – сказала Кавтарадзе.По словам медиков, при необходимости к лечению могут подключиться иностранные специалисты.Хоштария находится в заключении около 10 месяцев.Тбилисский городской суд в марте 2026 года приговорил лидера партии "Дроа" Элене Хоштария к полутора годам лишения свободы по делу о порче рекламного баннера правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" на сумму 570 лари.По данным следствия, она была задержана 15 сентября 2025 года после публикации видео, на котором наносит надпись "Русская мечта" на предвыборный баннер кандидата в мэры Тбилиси от правящей партии Кахи Каладзе.Кроме того, в отношении Хоштария продолжается рассмотрение еще одного дела. В ноябре 2025 года ей были предъявлены обвинения по статьям "Саботаж", "Предоставление материальных ценностей для саботажа" и "Помощь иностранной силе во враждебной деятельности".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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политика, грузия, новости, тбилиси, элене хоштария, специальная пенитенциарная служба, тбилисский городской суд, каха каладзе
политика, грузия, новости, тбилиси, элене хоштария, специальная пенитенциарная служба, тбилисский городской суд, каха каладзе
Члена оппозиционной партии "Коалиция за перемены" перевели из тюрьмы в клинику
Хоштария находится в заключении около 10 месяцев
ТБИЛИСИ, 2 июля — Sputnik. Одного из лидеров оппозиционной партии "Коалиция за перемены" Элене Хоштария перевели из пенитенциарного учреждения в клинику "Вивамеди" на фоне ухудшения состояния здоровья, сообщили в Специальной пенитенциарной службе.
О проблемах со здоровьем Хоштария ее защита впервые публично заявила 17 июня. Адвокаты и врачи отмечают, что в заключении у политика прогрессирует артритное заболевание, из-за чего она уже не может передвигаться без трости.
Как заявила лечащий врач политика Ани Кавтарадзе, в клинике "Вивамеди" будут проведены все необходимые обследования.
"Состояние здоровья Элене не изменилось. Оно остается таким же, каким мы его наблюдали во время последнего осмотра в пенитенциарном учреждении. Надеемся, что совместно с коллегами нам удастся остановить прогрессирование заболевания и вернуть ее к привычному состоянию", – сказала Кавтарадзе.
По словам медиков, при необходимости к лечению могут подключиться иностранные специалисты.
Хоштария находится в заключении около 10 месяцев.
Тбилисский городской суд в марте 2026 года приговорил лидера партии "Дроа" Элене Хоштария к полутора годам лишения свободы по делу о порче рекламного баннера правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" на сумму 570 лари.
По данным следствия, она была задержана 15 сентября 2025 года после публикации видео, на котором наносит надпись "Русская мечта" на предвыборный баннер кандидата в мэры Тбилиси от правящей партии Кахи Каладзе.
Кроме того, в отношении Хоштария продолжается рассмотрение еще одного дела. В ноябре 2025 года ей были предъявлены обвинения по статьям "Саботаж", "Предоставление материальных ценностей для саботажа" и "Помощь иностранной силе во враждебной деятельности".