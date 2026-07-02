https://sputnik-georgia.ru/20260702/chlena-oppozitsionnoy-partii-koalitsiya-za-peremeny-pereveli-iz-tyurmy-v-kliniku-299442575.html

Члена оппозиционной партии "Коалиция за перемены" перевели из тюрьмы в клинику

Члена оппозиционной партии "Коалиция за перемены" перевели из тюрьмы в клинику

Sputnik Грузия

Хоштария находится в заключении около 10 месяцев 02.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-02T14:54+0400

2026-07-02T14:54+0400

2026-07-02T14:54+0400

политика

грузия

новости

тбилиси

элене хоштария

специальная пенитенциарная служба

тбилисский городской суд

каха каладзе

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/17/259846180_91:301:2400:1600_1920x0_80_0_0_2e825475d7a5fd891a2496be7029fdc8.jpg

ТБИЛИСИ, 2 июля — Sputnik. Одного из лидеров оппозиционной партии "Коалиция за перемены" Элене Хоштария перевели из пенитенциарного учреждения в клинику "Вивамеди" на фоне ухудшения состояния здоровья, сообщили в Специальной пенитенциарной службе.О проблемах со здоровьем Хоштария ее защита впервые публично заявила 17 июня. Адвокаты и врачи отмечают, что в заключении у политика прогрессирует артритное заболевание, из-за чего она уже не может передвигаться без трости.Как заявила лечащий врач политика Ани Кавтарадзе, в клинике "Вивамеди" будут проведены все необходимые обследования."Состояние здоровья Элене не изменилось. Оно остается таким же, каким мы его наблюдали во время последнего осмотра в пенитенциарном учреждении. Надеемся, что совместно с коллегами нам удастся остановить прогрессирование заболевания и вернуть ее к привычному состоянию", – сказала Кавтарадзе.По словам медиков, при необходимости к лечению могут подключиться иностранные специалисты.Хоштария находится в заключении около 10 месяцев.Тбилисский городской суд в марте 2026 года приговорил лидера партии "Дроа" Элене Хоштария к полутора годам лишения свободы по делу о порче рекламного баннера правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" на сумму 570 лари.По данным следствия, она была задержана 15 сентября 2025 года после публикации видео, на котором наносит надпись "Русская мечта" на предвыборный баннер кандидата в мэры Тбилиси от правящей партии Кахи Каладзе.Кроме того, в отношении Хоштария продолжается рассмотрение еще одного дела. В ноябре 2025 года ей были предъявлены обвинения по статьям "Саботаж", "Предоставление материальных ценностей для саботажа" и "Помощь иностранной силе во враждебной деятельности".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, тбилиси, элене хоштария, специальная пенитенциарная служба, тбилисский городской суд, каха каладзе