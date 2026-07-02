Единые национальные экзамены стартовали в Грузии
© courtesy of NAEC GeorgiaЕдиные национальные экзамены
© courtesy of NAEC Georgia
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В этом году для участия во вступительных экзаменах зарегистрировались более 43 тысяч абитуриентов
ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Единые национальные экзамены (ЕНЭ) для поступления в вузы Грузии начались в четверг, 2 июля в 9:00 с экзамена по грузинскому языку и литературе, сообщили в Национальном центре экзаменов и оценок.
Завершатся ЕНЭ 22 июля экзаменом по физике. В 2026 году для участия в Единых национальных экзаменах зарегистрировались более 43 тысяч абитуриентов.
В 2026 году экзаменационные центры открылись в Тбилиси, Кутаиси, Амбролаури, Озургети, Поти, Зугдиди, Гори, Телави, Ахалцихе, Рустави и Хуло.
В Тбилиси Единые национальные экзамены проводятся в здании школ №№39, 103, 147, 160, 175, 177, 181 и 191. В дни экзаменов мэрия Тбилиси назначила специальные автобусы для абитуриентов, которые будут отходить от станций метро "Театр Ахметели", "Дидубе" и "Самгори" до школ, где пройдут экзамены.
Главным новшеством станет возможность бесплатного обучения в государственных вузах как в столице, так и в регионах, а также перспектива быть зачисленным на профессиональную программу в колледж, в случае недобора баллов на ЕНЭ.
Кроме того, образовательная программа для получения степени бакалавра по большинству специальностей сократится до трех лет.
Для поступления на специальность с иностранным языком обучения экзамены сдаются стандартные, как и для поступления на факультет с грузиноязычным обучением. Разница лишь в уровне компетенции по конкретным предметам.
Подробный график экзаменов:
Грузинский язык и литература
2 июля (первая и вторая сессия)
3 июля (первая и вторая сессия)
2 июля (первая сессия) – осетинский язык
Иностранный язык
6 июля (первая и вторая сессия) – английский язык
7 июля (первая и вторая сессия) – английский язык
8 июля (первая сессия) – русский язык
8 июля (первая сессия) – немецкий язык
8 июля (первая сессия) – французский язык
Математика
10 июля (первая и вторая сессия)
История
13 июля (первая и вторая сессия)
14 июля (первая сессия)
Химия
15 июля (вторая сессия)
Гражданское образование
15 июля (первая сессия)
Биология
16 июля (первая сессия)
Общие навыки (на армянском языке)
17 июля (первая сессия)
Общие навыки (на азербайджанском языке)
17 июля (первая сессия)
Изобразительное и прикладное искусство
17 июля (первая сессия)
География
20 июля (вторая сессия)
Литература
21 июля (первая сессия)
Физика
22 июля (первая сессия)
Правила проведения ЕНЭ
Для того, чтобы стать студентом в Грузии, необходимо сдать три обязательных экзамена: грузинский язык и литературу, иностранный язык, один предмет по выбору вуза (литература, математика, история, география, химия, физика, биология, изобразительное и прикладное искусство или гражданское образование).
"Общие навыки" на армянском или азербайджанском языке абитуриенты сдают в случае поступления по программе 3+1, которая предполагает год изучения грузинского языка до перехода на обучение по специальности.
Абитуриенты в Грузии не подают документы в один конкретный вуз, а указывают несколько вариантов в зависимости от выбранной специальности, после чего сдают экзамены.
Оценок за экзамены в Грузии нет – существует лишь порог компетенции, который необходимо преодолеть по каждому предмету. Общее количество баллов, набранных по итогам трех экзаменов, определяет, в какой вуз в конечном итоге поступит абитуриент.