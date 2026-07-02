https://sputnik-georgia.ru/20260702/edinye-natsionalnye-ekzameny-startovali-v-gruzii-299431169.html

Единые национальные экзамены стартовали в Грузии

Единые национальные экзамены стартовали в Грузии

Sputnik Грузия

В этом году для участия во вступительных экзаменах зарегистрировались более 43 тысяч абитуриентов 02.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-02T09:01+0400

2026-07-02T09:01+0400

2026-07-02T09:01+0400

единые национальные экзамены

национальный центр экзаменов и оценок грузии

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ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Единые национальные экзамены (ЕНЭ) для поступления в вузы Грузии начались в четверг, 2 июля в 9:00 с экзамена по грузинскому языку и литературе, сообщили в Национальном центре экзаменов и оценок. Завершатся ЕНЭ 22 июля экзаменом по физике. В 2026 году для участия в Единых национальных экзаменах зарегистрировались более 43 тысяч абитуриентов. В 2026 году экзаменационные центры открылись в Тбилиси, Кутаиси, Амбролаури, Озургети, Поти, Зугдиди, Гори, Телави, Ахалцихе, Рустави и Хуло. В Тбилиси Единые национальные экзамены проводятся в здании школ №№39, 103, 147, 160, 175, 177, 181 и 191. В дни экзаменов мэрия Тбилиси назначила специальные автобусы для абитуриентов, которые будут отходить от станций метро "Театр Ахметели", "Дидубе" и "Самгори" до школ, где пройдут экзамены. Кроме того, образовательная программа для получения степени бакалавра по большинству специальностей сократится до трех лет. Для поступления на специальность с иностранным языком обучения экзамены сдаются стандартные, как и для поступления на факультет с грузиноязычным обучением. Разница лишь в уровне компетенции по конкретным предметам. Подробный график экзаменов: Грузинский язык и литература Иностранный язык Математика История Химия Гражданское образование Биология Общие навыки (на армянском языке) Общие навыки (на азербайджанском языке) Изобразительное и прикладное искусство География Литература Физика Правила проведения ЕНЭ Для того, чтобы стать студентом в Грузии, необходимо сдать три обязательных экзамена: грузинский язык и литературу, иностранный язык, один предмет по выбору вуза (литература, математика, история, география, химия, физика, биология, изобразительное и прикладное искусство или гражданское образование). "Общие навыки" на армянском или азербайджанском языке абитуриенты сдают в случае поступления по программе 3+1, которая предполагает год изучения грузинского языка до перехода на обучение по специальности. Абитуриенты в Грузии не подают документы в один конкретный вуз, а указывают несколько вариантов в зависимости от выбранной специальности, после чего сдают экзамены. Оценок за экзамены в Грузии нет – существует лишь порог компетенции, который необходимо преодолеть по каждому предмету. Общее количество баллов, набранных по итогам трех экзаменов, определяет, в какой вуз в конечном итоге поступит абитуриент. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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единые национальные экзамены, национальный центр экзаменов и оценок грузии, вступительные экзамены, общество, новости, грузия