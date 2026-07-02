https://sputnik-georgia.ru/20260702/fas-rossii-predupredila-apple-o-shtrafe-v-bolee-50-millionov-dollarov-299445602.html
ФАС России предупредила Apple о штрафе в более 50 миллионов долларов
ФАС России предупредила Apple о штрафе в более 50 миллионов долларов
Sputnik Грузия
Причиной для этого стало то, что на устройствах с iOS (iPhone и iPad) до сих пор не интегрированы российский мессенджер МАКС и магазин приложений RuStore, а... 02.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-02T15:26+0400
2026-07-02T15:26+0400
2026-07-02T16:42+0400
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штраф
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ТБИЛИСИ, 2 июл – Sputnik. Антимонопольные органы нескольких стран, включая государства БРИКС, изучают обращения пользователей и разработчиков приложений, касающиеся дискриминационных действий Apple, сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России."В настоящее время в нескольких странах, в том числе странах БРИКС, антимонопольные органы также рассматривают заявления потребителей и разработчиков приложений на дискриминационные действия Apple", – говорится в сообщении.Кроме того, Apple не выполнила требования российского законодательства о предустановке отечественного программного обеспечения на устройства. В частности, речь идет о национальном мессенджере МАКС, а также о российском магазине приложений Rustore.В ФАС подчеркнули, что законодательство требует, чтобы на технически сложных товарах, реализуемых в России, была предусмотрена возможность работы по умолчанию с российской поисковой системой или поисковой системой другого государства-члена ЕАЭС.В четверг компания Apple удалила из магазина приложений App Store сервисы российской социальной сети VK. В результате этого пользователи больше не могут загрузить такие сервисы, как мессенджер VK, "Дзен" и "Одноклассники". Данное решение было принято без предварительного уведомления и в одностороннем порядке.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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в мире, россия, брикс, apple, штраф
в мире, россия, брикс, apple, штраф
ФАС России предупредила Apple о штрафе в более 50 миллионов долларов
15:26 02.07.2026 (обновлено: 16:42 02.07.2026)
Причиной для этого стало то, что на устройствах с iOS (iPhone и iPad) до сих пор не интегрированы российский мессенджер МАКС и магазин приложений RuStore, а поисковой системой по умолчанию остается иностранный сервис
ТБИЛИСИ, 2 июл – Sputnik. Антимонопольные органы нескольких стран, включая государства БРИКС, изучают обращения пользователей и разработчиков приложений, касающиеся дискриминационных действий Apple, сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России.
"В настоящее время в нескольких странах, в том числе странах БРИКС, антимонопольные органы также рассматривают заявления потребителей и разработчиков приложений на дискриминационные действия Apple", – говорится в сообщении.
В среду Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила предупреждение Apple, которое она обязана исполнить до 15 июля. В противном случае компании грозит штраф в размере до 4 миллиардов рублей. Основанием для выдачи предупреждения стало то, что на устройствах с операционной системой iOS – iPhone, iPad – по умолчанию установлена иностранная поисковая система.
Кроме того, Apple не выполнила требования российского законодательства о предустановке отечественного программного обеспечения на устройства. В частности, речь идет о национальном мессенджере МАКС, а также о российском магазине приложений Rustore.
В ФАС подчеркнули, что законодательство требует, чтобы на технически сложных товарах, реализуемых в России, была предусмотрена возможность работы по умолчанию с российской поисковой системой или поисковой системой другого государства-члена ЕАЭС.
В четверг компания Apple удалила из магазина приложений App Store сервисы российской социальной сети VK. В результате этого пользователи больше не могут загрузить такие сервисы, как мессенджер VK, "Дзен" и "Одноклассники". Данное решение было принято без предварительного уведомления и в одностороннем порядке.