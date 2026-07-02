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Фиктивные стройки и договоры: в Грузии раскрыли мошенничество на сотни тысяч долларов
Фиктивные стройки и договоры: в Грузии раскрыли мошенничество на сотни тысяч долларов
Sputnik Грузия
Обвиняемые создавали видимость строительных работ на объектах – формально организовывали и контролировали процесс строительства, формируя у потерпевших иллюзию... 02.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-02T22:23+0400
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ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Прокуратура Аджарии предъявила обвинение трем гражданам иностранного государства по факту мошенничества, совершенного организованной группой с использованием служебного положения, говорится в сообщении на сайте ведомства. По данным следствия МВД Грузии, один из обвиняемых, находясь за рубежом, через социальные сети занимался рекламой строительной компании и привлекал потенциальных клиентов. Затем он направлял заинтересованных лиц к другим участникам группы, которые от имени компаний заключали с потерпевшими фиктивные договоры подряда. Кроме того, под предлогом возможного роста цен на строительные материалы и необходимости ускорения работ, злоумышленники требовали от клиентов предварительную оплату. Таким образом, преступным путем обвиняемые незаконно завладели средствами потерпевших в размере 428 250 долларов США, 10 100 лари и 400 000 армянских драм. Следствие также установило, что для сокрытия преступной схемы участники группы использовали несколько компаний, зарегистрированных в Грузии, а также связанные с ними служебные положения. Правоохранители задержали одного из обвиняемых 17 июня 2026 года по другому эпизоду мошенничества – он находится под стражей по решению суда. Второй фигурант был задержан 30 июня, в отношении третьего заочно начато уголовное преследование. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы. Прокуратура в установленный законом срок обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, грузия, новости, аджария
происшествия, грузия, новости, аджария
Фиктивные стройки и договоры: в Грузии раскрыли мошенничество на сотни тысяч долларов
Обвиняемые создавали видимость строительных работ на объектах – формально организовывали и контролировали процесс строительства, формируя у потерпевших иллюзию исполнения обязательств по договорам
ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Прокуратура Аджарии предъявила обвинение трем гражданам иностранного государства по факту мошенничества, совершенного организованной группой с использованием служебного положения, говорится в сообщении на сайте ведомства.
По данным следствия МВД Грузии, один из обвиняемых, находясь за рубежом, через социальные сети занимался рекламой строительной компании и привлекал потенциальных клиентов. Затем он направлял заинтересованных лиц к другим участникам группы, которые от имени компаний заключали с потерпевшими фиктивные договоры подряда.
В дальнейшем, как установило следствие, обвиняемые создавали видимость строительных работ на объектах – формально организовывали и контролировали процесс строительства, формируя у потерпевших иллюзию исполнения обязательств по договорам.
Кроме того, под предлогом возможного роста цен на строительные материалы и необходимости ускорения работ, злоумышленники требовали от клиентов предварительную оплату.
Таким образом, преступным путем обвиняемые незаконно завладели средствами потерпевших в размере 428 250 долларов США, 10 100 лари и 400 000 армянских драм.
Следствие также установило, что для сокрытия преступной схемы участники группы использовали несколько компаний, зарегистрированных в Грузии, а также связанные с ними служебные положения.
Правоохранители задержали одного из обвиняемых 17 июня 2026 года по другому эпизоду мошенничества – он находится под стражей по решению суда. Второй фигурант был задержан 30 июня, в отношении третьего заочно начато уголовное преследование.
Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы. Прокуратура в установленный законом срок обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.