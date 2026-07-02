https://sputnik-georgia.ru/20260702/fiktivnye-stroyki-i-dogovory-v-gruzii-raskryli-moshennichestvo-na-sotni-tysyach-dollarov-299450284.html

Фиктивные стройки и договоры: в Грузии раскрыли мошенничество на сотни тысяч долларов

Фиктивные стройки и договоры: в Грузии раскрыли мошенничество на сотни тысяч долларов

Sputnik Грузия

Обвиняемые создавали видимость строительных работ на объектах – формально организовывали и контролировали процесс строительства, формируя у потерпевших иллюзию... 02.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-02T22:23+0400

2026-07-02T22:23+0400

2026-07-02T22:23+0400

происшествия

грузия

новости

аджария

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23906/16/239061608_0:159:1500:1003_1920x0_80_0_0_163690efde2b97505f834b3d4b3e546b.jpg

ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Прокуратура Аджарии предъявила обвинение трем гражданам иностранного государства по факту мошенничества, совершенного организованной группой с использованием служебного положения, говорится в сообщении на сайте ведомства. По данным следствия МВД Грузии, один из обвиняемых, находясь за рубежом, через социальные сети занимался рекламой строительной компании и привлекал потенциальных клиентов. Затем он направлял заинтересованных лиц к другим участникам группы, которые от имени компаний заключали с потерпевшими фиктивные договоры подряда. Кроме того, под предлогом возможного роста цен на строительные материалы и необходимости ускорения работ, злоумышленники требовали от клиентов предварительную оплату. Таким образом, преступным путем обвиняемые незаконно завладели средствами потерпевших в размере 428 250 долларов США, 10 100 лари и 400 000 армянских драм. Следствие также установило, что для сокрытия преступной схемы участники группы использовали несколько компаний, зарегистрированных в Грузии, а также связанные с ними служебные положения. Правоохранители задержали одного из обвиняемых 17 июня 2026 года по другому эпизоду мошенничества – он находится под стражей по решению суда. Второй фигурант был задержан 30 июня, в отношении третьего заочно начато уголовное преследование. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы. Прокуратура в установленный законом срок обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

аджария

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, аджария