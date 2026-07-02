https://sputnik-georgia.ru/20260702/fsb-sorvala-terakt-na-krymskom-mostu-299445280.html
ФСБ сорвала теракт на Крымском мосту
ФСБ сорвала теракт на Крымском мосту
Sputnik Грузия
Задержанные сознались в работе на украинскую разведку – они собирали информацию о военных объектах и готовили теракт с самодельной бомбой весом более трех... 02.07.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 2 июл – Sputnik. Двоих граждан России, подозреваемых в шпионаже в пользу украинских спецслужб, задержала ФСБ РФ в Крыму, сообщили в Центре общественных связей ведомства.По данным ФСБ, агенты украинской разведки целенаправленно собирали данные о дислокации российских войск, критически важной инфраструктуре и графике движения поездов через Крымский мост.Задержанные – мужчины 1968 и 1986 годов рождения. По версии следствия, всю добытую информацию они передавали куратору через Telegram.При этом работа агентов не ограничивалась наблюдением: во время обыска у них изъяли компоненты для сборки радиоуправляемого взрывного устройства мощностью более трех килограммов в тротиловом эквиваленте. Взрывчатку фигуранты получили через тайник, обустроенный украинской стороной.В отношении обоих возбуждены уголовные дела по статье о государственной измене и незаконном обороте взрывчатых веществ.Суд избрал для них меру пресечения в виде заключения под стражу. В спецслужбе отметили, что задержанные активно сотрудничают со следствием и дают признательные показания.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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россия, в мире, происшествия, крым, фсб, обострение ситуации вокруг украины
ФСБ сорвала теракт на Крымском мосту
11:15 02.07.2026 (обновлено: 16:18 02.07.2026)
Задержанные сознались в работе на украинскую разведку – они собирали информацию о военных объектах и готовили теракт с самодельной бомбой весом более трех килограммов
ТБИЛИСИ, 2 июл – Sputnik. Двоих граждан России, подозреваемых в шпионаже в пользу украинских спецслужб, задержала ФСБ РФ в Крыму, сообщили в Центре общественных связей ведомства.
По данным ФСБ, агенты украинской разведки целенаправленно собирали данные о дислокации российских войск, критически важной инфраструктуре и графике движения поездов через Крымский мост.
Задержанные – мужчины 1968 и 1986 годов рождения. По версии следствия, всю добытую информацию они передавали куратору через Telegram.
При этом работа агентов не ограничивалась наблюдением: во время обыска у них изъяли компоненты для сборки радиоуправляемого взрывного устройства мощностью более трех килограммов в тротиловом эквиваленте. Взрывчатку фигуранты получили через тайник, обустроенный украинской стороной.
"Федеральной службой безопасности на территории Республики Крым задержаны граждане РФ, причастные к сотрудничеству с украинскими спецслужбами с целью нанесения ущерба экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации", – говорится в сообщении ЦОС ФСБ.
В отношении обоих возбуждены уголовные дела по статье о государственной измене и незаконном обороте взрывчатых веществ.
Суд избрал для них меру пресечения в виде заключения под стражу. В спецслужбе отметили, что задержанные активно сотрудничают со следствием и дают признательные показания.