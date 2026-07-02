https://sputnik-georgia.ru/20260702/fsb-sorvala-terakt-na-krymskom-mostu-299445280.html

ФСБ сорвала теракт на Крымском мосту

ФСБ сорвала теракт на Крымском мосту

Sputnik Грузия

Задержанные сознались в работе на украинскую разведку – они собирали информацию о военных объектах и готовили теракт с самодельной бомбой весом более трех... 02.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-02T11:15+0400

2026-07-02T11:15+0400

2026-07-02T16:18+0400

россия

в мире

происшествия

крым

фсб

обострение ситуации вокруг украины

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/19/268851842_0:0:1858:1046_1920x0_80_0_0_53bb710c0b05bbd21965b0e92047a00a.jpg

ТБИЛИСИ, 2 июл – Sputnik. Двоих граждан России, подозреваемых в шпионаже в пользу украинских спецслужб, задержала ФСБ РФ в Крыму, сообщили в Центре общественных связей ведомства.По данным ФСБ, агенты украинской разведки целенаправленно собирали данные о дислокации российских войск, критически важной инфраструктуре и графике движения поездов через Крымский мост.Задержанные – мужчины 1968 и 1986 годов рождения. По версии следствия, всю добытую информацию они передавали куратору через Telegram.При этом работа агентов не ограничивалась наблюдением: во время обыска у них изъяли компоненты для сборки радиоуправляемого взрывного устройства мощностью более трех килограммов в тротиловом эквиваленте. Взрывчатку фигуранты получили через тайник, обустроенный украинской стороной.В отношении обоих возбуждены уголовные дела по статье о государственной измене и незаконном обороте взрывчатых веществ.Суд избрал для них меру пресечения в виде заключения под стражу. В спецслужбе отметили, что задержанные активно сотрудничают со следствием и дают признательные показания.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

крым

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

россия, в мире, происшествия, крым, фсб, обострение ситуации вокруг украины