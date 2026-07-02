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Граждане Грузии получат бесплатно еще один дорогостоящий медикамент

Граждане Грузии получат бесплатно еще один дорогостоящий медикамент

Sputnik Грузия

Препарат "Джакави" уже закуплен и будет доступен всем бенефициарам с онкогематологическими диагнозами, включая детей до 18 лет 02.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-02T15:55+0400

2026-07-02T15:55+0400

2026-07-02T15:55+0400

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ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Государство будет финансировать дорогостоящий препарат "Джакави" (международное название – руксолитиниб), необходимый для лечения тяжелых осложнений после трансплантации костного мозга, говорится в сообщении Минздрава Грузии.По данным ведомства, граждане Грузии получают государственное финансирование на операции по трансплантации костного мозга как в стране, так и за рубежом. Однако после трансплантации у части пациентов развивается РТПХ – реакция "трансплантат против хозяина". Это состояние возникает, когда пересаженные донорские клетки начинают атаковать организм пациента."В таких случаях современное высокотехнологичное медикаментозное лечение имеет жизненно важное значение", – отмечают в Минздраве.Препарат "Джакави" уже закуплен и будет доступен всем бенефициарам с онкогематологическими диагнозами, включая детей до 18 лет.По данным Минздрава, согласно международным клиническим рекомендациям, "Джакави" (руксолитиниб) считается одним из наиболее эффективных средств для лечения данного осложнения, особенно в случаях, когда заболевание не поддается стандартной гормональной терапии.Руксолитиниб – рецептурный противоопухолевый препарат из группы ингибиторов киназ. Он блокирует сигнальные белки, которые стимулируют чрезмерный рост и размножение патологических клеток крови.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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