https://sputnik-georgia.ru/20260702/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-2-iyulya-2026-299422307.html

Какой сегодня церковный праздник: 2 июля 2026

Какой сегодня церковный праздник: 2 июля 2026

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 2 июля отмечают день памяти святых Иуды, Зосима и Паисия 02.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-02T01:01+0400

2026-07-02T01:01+0400

2026-07-02T01:01+0400

религия

справки

календарь религиозных праздников

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Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминается в церковном календаре.ИудаПо церковному календарю 2 июля поминают cвятого Иуду, апостола из числа 12 учеников Христа.Будущий cвятой происходил из рода царей Давида и Соломона. Он был сыном праведного Иосифа Обручника от первого брака, поэтому cвятого называют еще братом Господним.Иуда после Вознесения Христа проповедовал в Иудее, Галилее, Самарии, Идумее и в странах Аравийского полуострова.Проповедовал Иуда и в Персии, откуда написал свое соборное послание на греческом языке, которое содержит догматическое учение о Святой Троице, о воплощении Господа Иисуса Христа, о будущем Страшном Суде. В частности, апостол учит, что только веры во Христа недостаточно, необходимы еще и добрые дела, свойственные христианскому учению.Путь проповедника завершился в Армении. В 80 году он был распят в городе Арате и пронзен стрелами.ЗосимаПо церковному календарю 2 июля поминают мученика Зосиму, пострадавшего за веру во время царствования Траяна (89-117).Жил будущий мученик в городе Аполлони (Фракия). Зосима был военным и очень хотел стать христианином. Когда начались гонения последователей Христа, он, оставив службу, принял крещение и предался молитве всей душой.По доносу Зосима был доставлен на суд правителя Антиохии Домициана. За отказ принести жертву языческим богам его жестоко пытали, но Господь даровал силы cвятому, и он мужественно перенес все мучения.После долгих и мучительных пыток его обезглавили.ПаисийПо церковному календарю 2 июля поминают преподобного Паисия Великого, египетского подвижника, жившего во второй половине IV – первой трети V века.Будущего cвятого мать после смерти отца отдала в церковь. Достигнув совершеннолетия, он отправился в Нитрийскую пустыню. Под духовным руководством знаменитого подвижника, преподобного Памве, Паисий принял постриг и прошел монашеские послушания.Придерживаясь строгого поста, будущий cвятой пищу ел только два раза в неделю, а его любимым чтением была книга пророка Иеремии. Пророк, как рассказывает житие, часто являясь Паисию, раскрывал ему содержание пророчеств.Преподобный после смерти учителя ушел на запад и жил в пещере, им самим ископанной, пребывая в безмолвии и глубокой молитве. На этом месте был создан монастырь, после того как к преподобному присоединились ученики.Прозванный за свой духовный подвиг Великим, он мирно скончался, дожив до глубокой старости.ИмениныПо церковному календарю 2 июля именины отмечают Мария, Варлаам, Иоанн и Паисий.Материал подготовлен на основе открытых источников

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религия , справки , календарь религиозных праздников