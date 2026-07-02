https://sputnik-georgia.ru/20260702/kurs-lari-na-chetverg--26431-gel-299434557.html
Курс лари на четверг – 2,6431 GEL/$
Курс лари на четверг – 2,6431 GEL/$
Sputnik Грузия
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0013 лари по отношению к доллару 02.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-02T09:48+0400
2026-07-02T09:48+0400
2026-07-02T09:48+0400
курс лари к доллару на сегодня в грузии
курс доллара
грузия
экономика
доллары
доллар
российский рубль
лари
лари
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/04/1e/287644013_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_77e32ebb772e08cda7912e3d0be70a82.jpg
ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 2 июля в размере 2,6431 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0013 лари по отношению к доллару.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/04/1e/287644013_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_278f5c7a0b8d86679d9aa10dc927e551.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
курс лари к доллару на сегодня в грузии, курс доллара, грузия, экономика, доллары, доллар, российский рубль, лари, лари
курс лари к доллару на сегодня в грузии, курс доллара, грузия, экономика, доллары, доллар, российский рубль, лари, лари
Курс лари на четверг – 2,6431 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0013 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 2 июля в размере 2,6431 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0013 лари по отношению к доллару.