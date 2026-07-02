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Правила навигации ужесточились в Грузии: регистрация и сертификаты стали обязательными

Правила навигации ужесточились в Грузии: регистрация и сертификаты стали обязательными

Sputnik Грузия

Цель обязательной регистрации – повышение стандартов безопасности навигации во внутренних водах и обеспечение безопасности пассажиров 02.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-02T23:31+0400

2026-07-02T23:31+0400

2026-07-02T23:31+0400

грузия

общество

новости

агентство морского транспорта

батумская государственная морская академия

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ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. С 1 июля регистрация плавательных средств и получение сертификата управления является обязательными для навигации во внутренних водах Грузии, сообщили в Агентстве морского транспорта.В 2020-2026 годах на реках, озерах и водохранилищах страны произошло 80 инцидентов с участием различных плавательных средств. Введение регистрации и сертификатов должно сделать передвижение на этом виде транспорта значительно безопаснее.Цель обязательной регистрации – повышение стандартов безопасности навигации во внутренних водах и обеспечение безопасности пассажиров, а также предотвращение инцидентов.Регулирование будет распространяться на всех физических и юридических лиц, осуществляющих навигацию или перевозку пассажиров во внутренних водах страны.До регистрации судно должно пройти техническую инспекцию в уполномоченной организации технического надзора, признанной агентством.Регистрации подлежат все виды плавательных средств, предусмотренные законодательством – катера, яхты, моторные лодки, гидроциклы, катамараны и пассажирские платформы.В настоящее время в реестре судов внутренних вод уже зарегистрировано 16 плавательных средств, а соответствующий сертификат управления получили 38 физических лиц.Новые правила не распространяются на каяки и плавательные средства личного пользования. Также регистрации не подлежат не моторные плавательные средства длиной менее 3 метров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, общество, новости, агентство морского транспорта, батумская государственная морская академия