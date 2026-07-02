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Сколько нелегалов выдворили из Грузии с начала года – новые данные
Сколько нелегалов выдворили из Грузии с начала года – новые данные
Sputnik Грузия
Иностранцам, выдворенным из страны, запрещается въезд в Грузию на срок от двух до пяти лет 02.07.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Департамент миграции в январе-июне 2026 года выдворил из Грузии 2 036 иностранных граждан, незаконно находившихся на территории страны, что значительно превышает общий показатель за 2025 год, говорится в сообщении на сайте МВД.По информации ведомства, лишь за последние несколько дней из страны выдворили 126 нелегалов, среди которых граждане Турции, Индии, Туркменистана, Пакистана, России, Узбекистана, Вьетнама, Нигерии, Иордании, Бурунди, Судана, Китая, Афганистана, Азербайджана, Египта, Ливана, Молдовы, Филиппин и других стран.Все они превысили разрешенные сроки пребывания и находились в Грузии без законных оснований."В соответствии с действующим законодательством выдворенным лицам был установлен запрет на въезд в страну", – говорится в сообщении МВД.Решение о выдворении иностранных граждан в Грузии принимается как департаментом миграции МВД, так и судом. Законодательство также предусматривает запрет на повторный въезд для лиц, подвергшихся выдворению.Иностранцам, выдворенным из страны, запрещается въезд в Грузию на срок от двух до пяти лет. Данное ограничение не применяется к тем, кто покинул страну добровольно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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общество, грузия, новости, индия, турция, туркменистан
Сколько нелегалов выдворили из Грузии с начала года – новые данные
Иностранцам, выдворенным из страны, запрещается въезд в Грузию на срок от двух до пяти лет
ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Департамент миграции в январе-июне 2026 года выдворил из Грузии 2 036 иностранных граждан, незаконно находившихся на территории страны, что значительно превышает общий показатель за 2025 год, говорится в сообщении на сайте МВД.
По информации ведомства, лишь за последние несколько дней из страны выдворили 126 нелегалов, среди которых граждане Турции, Индии, Туркменистана, Пакистана, России, Узбекистана, Вьетнама, Нигерии, Иордании, Бурунди, Судана, Китая, Афганистана, Азербайджана, Египта, Ливана, Молдовы, Филиппин и других стран.
Все они превысили разрешенные сроки пребывания и находились в Грузии без законных оснований.
"В соответствии с действующим законодательством выдворенным лицам был установлен запрет на въезд в страну", – говорится в сообщении МВД.
Решение о выдворении иностранных граждан в Грузии принимается как департаментом миграции МВД, так и судом. Законодательство также предусматривает запрет на повторный въезд для лиц, подвергшихся выдворению.
Иностранцам, выдворенным из страны, запрещается въезд в Грузию на срок от двух до пяти лет. Данное ограничение не применяется к тем, кто покинул страну добровольно.