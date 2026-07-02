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Цели не только в Киеве: ВКС РФ ударили высокоточным оружием по объектам Украины
Цели не только в Киеве: ВКС РФ ударили высокоточным оружием по объектам Украины
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Массированный удар российских сил стал ответом на террористические атаки киевского режима по территориям и гражданским объектам в регионах РФ 02.07.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 2 июл – Sputnik. Российские вооруженные силы нанесли масштабный удар по украинским объектам в качестве ответной меры на террористические атаки киевского режима в отношении гражданских объектов на территории РФ, сообщает Минобороны России.В ходе операции применялось высокоточное оружие большой дальности — как воздушного, морского и наземного базирования, так и ударные беспилотные аппараты, говорится в сводке военного ведомства.Помимо украинской столицы и столичного региона, ударам подверглась инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской областях, а также на территории Киевской области.Все назначенные объекты были успешно поражены, сообщили в российском военном ведомстве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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россия, в мире, киев, украина, вкс, обострение ситуации вокруг украины
россия, в мире, киев, украина, вкс, обострение ситуации вокруг украины
Цели не только в Киеве: ВКС РФ ударили высокоточным оружием по объектам Украины
13:30 02.07.2026 (обновлено: 16:35 02.07.2026)
Массированный удар российских сил стал ответом на террористические атаки киевского режима по территориям и гражданским объектам в регионах РФ
ТБИЛИСИ, 2 июл – Sputnik. Российские вооруженные силы нанесли масштабный удар по украинским объектам в качестве ответной меры на террористические атаки киевского режима в отношении гражданских объектов на территории РФ, сообщает Минобороны России.
В ходе операции применялось высокоточное оружие большой дальности — как воздушного, морского и наземного базирования, так и ударные беспилотные аппараты, говорится в сводке военного ведомства.
"Поражены предприятия военной промышленности и объекты топливно-энергетического комплекса в городе Киеве и Киевской области", - говорится в сводке.
Помимо украинской столицы и столичного региона, ударам подверглась инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской областях, а также на территории Киевской области.
Все назначенные объекты были успешно поражены, сообщили в российском военном ведомстве.