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Цели не только в Киеве: ВКС РФ ударили высокоточным оружием по объектам Украины

Цели не только в Киеве: ВКС РФ ударили высокоточным оружием по объектам Украины

Sputnik Грузия

Массированный удар российских сил стал ответом на террористические атаки киевского режима по территориям и гражданским объектам в регионах РФ 02.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-02T13:30+0400

2026-07-02T13:30+0400

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ТБИЛИСИ, 2 июл – Sputnik. Российские вооруженные силы нанесли масштабный удар по украинским объектам в качестве ответной меры на террористические атаки киевского режима в отношении гражданских объектов на территории РФ, сообщает Минобороны России.В ходе операции применялось высокоточное оружие большой дальности — как воздушного, морского и наземного базирования, так и ударные беспилотные аппараты, говорится в сводке военного ведомства.Помимо украинской столицы и столичного региона, ударам подверглась инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской областях, а также на территории Киевской области.Все назначенные объекты были успешно поражены, сообщили в российском военном ведомстве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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россия, в мире, киев, украина, вкс, обострение ситуации вокруг украины