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В Грузии ужесточили правила разведения собак и кошек – видео

В Грузии ужесточили правила разведения собак и кошек – видео

Sputnik Грузия

С 1 июля в Грузии вступили в силу новые правила разведения домашних животных. Теперь заниматься разведением собак и кошек можно только после получения... 02.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-02T16:33+0400

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Согласно новым требованиям, разрешение смогут получить исключительно владельцы чистопородных животных. Документ будет выдаваться сроком на два года с возможностью однократного продления еще на один год.При этом разведение животных смешанных пород (метисов) запрещено. За нарушение новых правил предусмотрены штрафные санкции.Власти Грузии рассчитывают, что новые меры позволят установить более строгий контроль за разведением домашних питомцев и помогут сократить численность бездомных собак и кошек в городах и других населенных пунктах страны.

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