https://sputnik-georgia.ru/20260702/vazhnyy-shag-v-buduschee-pervye-litsa-gruzii-pozhelali-uspekhov-abiturientam-299439925.html

Важный шаг в будущее: первые лица Грузии пожелали успехов абитуриентам

Важный шаг в будущее: первые лица Грузии пожелали успехов абитуриентам

Sputnik Грузия

В 2026 году экзаменационные центры открылись в Тбилиси, Кутаиси, Амбролаури, Озургети, Поти, Зугдиди, Гори, Телави, Ахалцихе, Рустави и Хуло 02.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-02T11:58+0400

2026-07-02T11:58+0400

2026-07-02T11:58+0400

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гиви миканадзе

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ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Первые лица Грузии обратились к абитуриентам на фоне старта 2 июля Единых национальных экзаменов для поступления в вузы страны.Единые национальные экзамены в Грузии продлятся до 22 июля. Абитуриенты сдают два обязательных предмета – грузинский язык и иностранный язык, а также один дополнительный предмет в зависимости от выбранной специальности."Я уверен, что ваш многолетний труд и усилия принесут соответствующие результаты. Я верю, что вы успешно сдадите все экзамены, которые еще больше приблизят вас к цели", – заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.По его словам, образованная молодежь – это гарантия лучшего будущего, и именно ей предстоит управлять страной.Важным шагом в будущее назвал экзамены председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили."В вашей жизни начинается новый этап, который является не только экзаменом на знания и возможности, но и еще одним важным шагом в будущее", – обратился к абитуриентам председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.В свою очередь министр образования Гиви Миканадзе пообещал, что после поступления абитуриенты смогут максимально реализовать свои возможности."Мы сделаем все, чтобы обеспечить вам здоровую и комфортную академическую среду, где вы сможете максимально проявить свои возможности", – сказал Миканадзе.В 2026 году экзаменационные центры открылись в Тбилиси, Кутаиси, Амбролаури, Озургети, Поти, Зугдиди, Гори, Телави, Ахалцихе, Рустави и Хуло. Всего в вузы Грузии поступают 43 тысячи абитуриентов.Главным новшеством станет возможность бесплатного обучения в государственных вузах как в столице, так и в регионах, а также перспектива быть зачисленным на профессиональную программу в колледж в случае недобора баллов на ЕНЭ.Кроме того, образовательная программа для получения степени бакалавра по большинству специальностей сократится до трех лет.Для поступления на специальности с иностранным языком обучения экзамены сдаются по той же модели, что и для поступления на факультеты с грузиноязычным обучением. Разница заключается лишь в уровне компетенции по конкретным предметам.Абитуриенты в Грузии не подают документы в один конкретный вуз, а указывают несколько вариантов в зависимости от выбранной специальности, после чего сдают экзамены.Оценок за экзамены в Грузии нет – существует лишь порог компетенции, который необходимо преодолеть по каждому предмету. Общее количество баллов, набранных по итогам трех экзаменов, определяет, в какой вуз в конечном итоге поступит абитуриент.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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