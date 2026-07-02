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Замглавы Минэкономики Грузии положительно оценил рост ВВП

Замглавы Минэкономики Грузии положительно оценил рост ВВП

Sputnik Грузия

Текущие тенденции позволяют прогнозировать, что экономическая стабильность страны сохранится в ближайшие месяцы, заявил замминистра 02.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-02T10:50+0400

2026-07-02T10:50+0400

2026-07-02T10:50+0400

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ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Рост экономики Грузии подтверждает сохранение стабильности в стране, несмотря на геополитические потрясения, заявил заместитель министра экономики и устойчивого развития Вахтанг Цинцадзе. Средний показатель реального роста ВВП в мае 2026 года составил 6,4%, а средний показатель реального роста экономики в январе-мае 2026 года составил 7,8%. По его словам, текущие тенденции позволяют прогнозировать, что экономическая стабильность страны сохранится в ближайшие месяцы. "Мы ожидаем, что экономический рост в ближайшие месяцы будет значительно выше, чем прогнозируют различные международные или финансовые институты", – отметил Цинцадзе. По данным "Сакстата", значительный вклад в рост экономики страны в мае 2026 года внесли сферы финансовой и страховой деятельности, информации и коммуникации, обрабатывающей промышленности, а также транспорта и складирования. Спад зафиксирован в сфере строительства. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 году – 7,8%, в 2024 году – 9,7%, а в 2025 году – 7,5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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экономика, грузия, новости, министерство экономики и устойчивого развития грузии, статистика