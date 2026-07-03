https://sputnik-georgia.ru/20260703/299462852.html

Массированные удары по Киеву ускоряют наступление ВС России

Массированные удары по Киеву ускоряют наступление ВС России

Sputnik Грузия

Страны НАТО близки к отчаянию – пропагандистская картинка успехов украинской прокси-армии рушится 03.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-03T20:47+0400

2026-07-03T20:47+0400

2026-07-03T20:47+0400

россия

аналитика

в мире

киев

украина

одесская область

дмитрий песков

нато

колумнисты

обострение ситуации вокруг украины

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/07/03/299463034_0:96:3301:1953_1920x0_80_0_0_7f03cf77866391d06f7e16cd8596e2e2.jpg

Массированный российский удар по объектам противника в Киеве и нескольких областях Украины 2 июля – важное средство ускорения СВО, лишения Запада надежд на "стратегический перелом" и на спасение марионеточного бандеровского режима.Огненный апокалипсис состоялся в Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской, Одесской областях. Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования и ударными БПЛА по объектам военной промышленности, топливно-энергетического комплекса, аэродромам противника.Более всего досталось Киеву – поражены более 20 предприятий ВПК и ТЭК:Внушительный и далеко не полный список целей, пораженных в Киеве "Геранями", "Бандеролями", "Калибрами", "Цирконами", "Искандерами" и крылатыми ракетами Х-101. Данных объективного контроля в сети – с избытком. Командование ВВС Украины сообщило о прилете по столице и шести областям более 70 ракет разных типов и 500 ударных дронов большой дальности.Горят военные аэродромы в Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях. В районе поселка Просяная Днепропетровской области уничтожен прифронтовой штаб ВСУ, замаскированный в зерновом элеваторе. В Одесской области удар "Искандера" вызвал вторичную детонацию на предприятии "Снежная панда", где якобы производили туалетную бумагу. В Павлограде уничтожена газовая станция, которая обеспечивала всю промышленность региона. По информации "Укрэнерго", утром 2 июля Киев и еще четыре области остались без электричества.Украинский апокалипсис вызвал большую тревогу Варшавы и Войска польского: наземные средства ПВО привели в высшую степень боеготовности, в небо подняли истребители F-16. Прочие страны НАТО близки к отчаянию – рушится пропагандистская "картинка" успехов украинской прокси-армии.Гиперзвуковой разрыв шаблонаФакты – упрямая вещь. Атаку на объекты ВСУ в Киеве мэр Виталий Кличко назвал самой масштабной с начала спецоперации. Киевские СМИ констатировали: темп наступления российских войск за месяц (в июне) возрос в шесть раз. Противник видит "действительно крупные и устойчивые продвижения" ВС России на константиновском, добропольском, гуляйпольском и славянско-краматорском направлениях.Только за минувшие шесть дней, с 27 июня по 2 июля, в Донбассе, Запорожье и Харьковской области российские войска освободили девять населенных пунктов – это Новоскелеватое, Писанцы, Богодаровка, Малиновка, Ровное, Лесное, Копани, Украинское, Пискуновка. Методичные групповые и массированные удары по объектам противника в Киеве и на подконтрольных бандеровцам территориях, безусловно, снижают боеспособность ВСУ и ускоряют российское наступление.Суровая реальность разрушает фантазии западных газет и журналов о "сокращении ударов по Украине", "тяжелых потерях России", "крымской ловушке", "давлении на Путина", "страшных" угрозах Зеленского в адрес Беларуси. Не касаясь даже "перехваченной инициативы" и украинского "контрнаступления", которое успешно развивается, представьте, с февраля 2026 года!Украинские власти Харьковской области 1 июля объявили эвакуацию в двух районах на фоне уличных боев за Казачью Лопань – этот поселок находится в 24 км от Харькова. Напомню, глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев ранее заявил, что харьковчане готовы были стать частью РФ еще в 2022 году. Этот регион имеет для России стратегическое значение и должен быть полностью освобожден от бандеровцев.Украинский главком Александр Сырский 30 июня сообщил телеканалу ТСН о подготовке нового российского наступления на Киев через территорию Черниговской области. Как бы то ни было, освобождение Киева необходимо для завершения СВО. В списке освобожденных могут и должны оказаться Николаев, Одесса, другие русские города.После массированного удара по Киеву пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: "Россия продолжит усиливать давление на киевский режим для достижения поставленных целей". И еще несколько принципиальных позиций Кремля:Безрассудное упорство Запада на украинском ТВД, поставки дронов и прочего дальнобойного оружия раньше или позже вынудят Россию нанести массированные удары по ВПК и логистическим центрам в Польше, Румынии, Германии, других странах НАТО.Канал военного обозревателя Александра Хроленко в MAX и в TelegramМнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

киев

украина

одесская область

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_27:0:1503:1476_100x100_80_0_0_1d92ab2f570e2e2c372577510d8fd648.jpg

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_27:0:1503:1476_100x100_80_0_0_1d92ab2f570e2e2c372577510d8fd648.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_27:0:1503:1476_100x100_80_0_0_1d92ab2f570e2e2c372577510d8fd648.jpg

россия, аналитика, в мире, киев, украина, одесская область, дмитрий песков, нато, колумнисты, обострение ситуации вокруг украины